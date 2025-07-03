性侵少女遭汰除...已婚教練竟仍帶隊參賽 花蓮縣府回應了

人本教育基金會今天指控，花蓮一名李姓教練在校執教期間對未滿14歲學生性交、猥褻獲判刑，遭解聘，教練證也被註銷，仍能在民間俱樂部擔任總教練、帶團赴日交流。縣府表示，已和體育會取得初步共識，未來遭管制人員不得報名體育會舉辦的相關賽事。

人本教育基金會今偕同立委召開記者會，指新竹縣一名黃姓教練因犯猥褻罪等，已由高等法院判決在案，縣府卻不說明是否已普查過黃姓教練任職過的學校，又黃曾任職民間場館，更無積極通知曾接觸黃的學生；花蓮縣也有一名李姓教練對未成年性交、猥褻獲判刑仍在民間執教，要求教育部與體育署，無論校內外，都應建立完善的不適任教練機制。

據了解，現年45歲的李男已婚，8年前在花蓮縣某國中擔任體育教練時，與當時才13歲的國一女生交往，還帶女學生到旅館發生性關係，案發後李男以50萬與少女父母達成和解，獲判緩刑5年。

花蓮縣府教育處今天表示，當時校方火速召開性平會、教評會調查後，決議將李姓教師解聘，並列入不適任教練終身不得聘用。校內行為部分有法可循，但李目前在外由親友成立競技及休閒運動場館公司，租借場地收學生，這部分若教育部訂定相關規範，一定會依法辦理。

人本質疑李男教練證已被註銷，仍可帶隊參加縣長盃比賽，還出國交流。教育處表示，縣長盃是補助縣體育會舉辦的賽事，縣府已和體育會取得初步共識，未來體育會或單項協會舉辦賽事報名時就會在簡章註明，被管制者不得列名教練帶隊。

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