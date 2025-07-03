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陽明交大X台積電推AI科普計畫 40學生暑期走透全台授課

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
7月1日開始，電子所學生從高雄的新甲國小做為第一站出發地，將走入全台各地校園。圖／陽明交大提供
7月1日開始，電子所學生從高雄的新甲國小做為第一站出發地，將走入全台各地校園。圖／陽明交大提供

陽明交大攜手台積電共同推動「Belight AI 悅讀半導體」科普計畫。今年暑假電子研究所40多位學生化身熱情講師，走遍全台各地校園並深入社群，將 AI 與半導體的知識融入人們的日常生活，讓科技更貼近每個人，啟發更多人對創新科技的興趣與想像。

陽明交大指出，人才培育是陽明交大與台積公司實踐企業社會責任的核心方向之一。這項名為「悅讀 AI 半導體」（Belight AI Semiconductor）計畫，是由陽明交大師生、校友與科技領袖共同發起的活動，目的是要把高科技知識轉化為人人都能輕鬆理解的語言。

陽明交大表示，7月1日起，電子所學生第一站將從高雄的新甲國小出發，後續將走入全台各地校園，台灣從北到南超過60場活動，從國小、國中一路講到高中，甚至還有幼兒園，透過互動式、遊戲化的設計，讓不論是國高中生還是幼兒園小朋友，都能找到屬於自己的AI入門之路。

負責這項計畫的陽明交大社會責任辦公室執行長、電子研究所教授溫瓌岸表示，希望透過這個計畫，讓孩子們在接觸基礎數理化的同時，也能提早感受到科技的魅力，不是填鴨式學習，而是啟發他們對未來的想像與熱情。她說，希望透過這個計畫，營造一場夏日科技嘉年華的感覺，讓科技不再是遙不可及的知識，而是一顆顆正在萌芽的夢想種子。

目前就讀於電機研究所翁麗郡表示，參與這項活動讓我真切地體會到，科技教育不只是一場單向的知識傳遞，更是一場心靈的交流與啟發。有機會帶著教具與設計互動遊戲，並用小朋友、大朋友都能理解的語言，介紹AI與半導體知識，感受到自己有能力也有責任，把知識轉化成他人能吸收的樣貌，讓更多人看見科技的溫度。

陽明交大攜手台積電共同推動「Belight AI 悅讀半導體」科普計畫。今年暑假電子研究所40多位學生化身熱情講師，走遍全台各地校園並深入社群。圖／陽明交大提供
陽明交大攜手台積電共同推動「Belight AI 悅讀半導體」科普計畫。今年暑假電子研究所40多位學生化身熱情講師，走遍全台各地校園並深入社群。圖／陽明交大提供
7月1日開始，電子所學生從高雄的新甲國小做為第一站出發地，將走入全台各地校園。圖／陽明交大提供
7月1日開始，電子所學生從高雄的新甲國小做為第一站出發地，將走入全台各地校園。圖／陽明交大提供

半導體 朋友 陽明交大

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