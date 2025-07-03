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做再久也不調薪？南市代理教師114學年度起全面提敘年資

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市教育局表示，將依教育部規定立即修正南市代理教師聘任補充規定，並從114學年度起全面提敘。圖／台南市政府提供
台南市教育局表示，將依教育部規定立即修正南市代理教師聘任補充規定，並從114學年度起全面提敘。圖／台南市政府提供

台南市議會不分黨派議員連署提案為代理教師請命，要求市府積極研擬建立代理教師年資提敘制度，保障代理教師合理待遇以留住人才；台南市教育局表示，將依教育部規定立即修正南市代理教師聘任補充規定，並從114學年度起全面提敘。

台南市議員余柷青指出，優秀教師難尋，台南市若不積極回應，恐導致人才流失。憲法法庭已於民國113年8月9日做出釋字第7號判決，明確指出不採計合格代理教師職前年資，恐有違憲之虞。教育部也於2025年6月27日公告修正高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法，明定合格代理教師單次聘期超過3個月、累積滿1年，即可提敘1級薪資，與專任教師比照辦理。

余柷青表示，台北市、桃園市、新竹縣市、嘉義縣市、高雄市、花蓮縣與金門縣等地方政府，已紛紛制定提敘制度，台南市不能再觀望。他建議市府放寬年資認定標準，例如聘期若為8月30日至隔年6月30日，雖不足一年但實際教學付出應納入計算，並主張不同學校、包含私校，只要累積滿3個月都應計入，避免各校人事解釋不一，損害教師權益。

余柷青強調，教育人才是城市的根本，應終結「做再久也不調薪」的不公平現象，讓有心留在台南的好老師看見希望，也減少教育現場人力不足與人才外流的隱憂，也為未來代理教師招聘鋪路。

對此，台南市教育局回應表示，教育部公告修正內容後，市府已立即啟動法規修正作業，將自114學年度起全面實施代理教師年資提敘。凡具備代理該階段、類別合格教師資格者，聘期滿3個月、年資累積滿1年，即可提敘1級薪資。

教育局強調，代理教師是穩定校園教學品質不可或缺的人力，市府將依教育部規定盡速完成法規修正與制度建置，為基層教師創造更友善的工作環境。

代理教師 台南 教育部

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