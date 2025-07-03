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狼教練猥褻學童判刑竟仍在民間執教 人本籲教育部建立不適任教練機制

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
人本教育基金會今協同立委召開記者會，指現階段缺乏不適任教練機制，導致有猥褻前科的教練仍可在民間俱樂部執教。記者許維寧／攝影
人本教育基金會今協同立委召開記者會，指現階段缺乏不適任教練機制，導致有猥褻前科的教練仍可在民間俱樂部執教。記者許維寧／攝影

人本教育基金會今偕同立委召開記者會，指新竹縣一名黃姓教練因犯猥褻罪等，已由高等法院判決在案，但縣府卻不說明是否已普查過黃姓教練任職過的學校，又黃曾任職民間場館，更無積極通知曾接觸黃的學生；無獨有偶，花蓮縣也有一名李姓教練對未成年性交、猥褻獲判刑，卻仍在民間執教，要求教育部與體育署，無論校內外，都應建立完善的不適任教練機制。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，新竹黃姓教練過去在國小任職時，曾至少對7名學生犯猥褻、權勢性騷罪，由高院判決在案，但黃先前不只在4、5所學校擔任過教練，還曾在4所民間場館任教，可能藉此接觸更多學生。又即便黃姓教練性侵認定屬實，學校卻以保密為由只普查女學生，直到最近家長看到新聞進而詢問子女，才發現子女也有被害經驗，可見新竹縣政府並未落實普查。

無獨有偶，馮喬蘭也說，花蓮也有一名李姓教練，曾對未滿14歲的學生性交、猥褻獲判刑，學校已將其解聘且終身不得擔任教育人員，但李卻仍在民間俱樂部長期擔任總教練。

馮喬蘭指出，李去年4月被撤銷運動教練執照時，花蓮縣教育處等單位都有收到體育署通知，但同年花蓮縣長盃羽球錦標賽上，李卻仍列為教練，今年5月甚至帶團赴日比賽，質疑花蓮縣政府為何讓已喪失教練證者帶隊，甚至歡迎其參加縣府賽事，荒謬至極。

馮喬蘭呼籲，新竹縣政府應落實普查，對黃任教的過的運動場館也要進行調查；再者，花蓮縣政府應終止向李姓教練出借場地以及相關合作，並檢討為何利用公部門資源與有猥褻前科的教練合作，也呼籲教育部體育署，無論校內外以及是否為專任教練，都應建立完善的不適任教練機制。

受害者家長則哽咽表示，報名社團時學校是以其他社團老師的名義招生，黃姓教練事後也以化名方式和家長聯繫，因此根本無法得知黃姓教練有前科，又除了受害學生接受輔導外，目睹學生卻連一場團體輔導都得不到，勿讓孩子以為只要不是當事人就沒關係。

立委張雅琳則呼籲，希望建制一不適任教練查詢系統，讓狼教練被拒於運動場和才藝班外，也應將兒少工作證納入國民體育法中，確保指導兒少運動的教練都有接受過保護訓練。

立委陳培瑜說，體育署應站在社會公益角度揭露狼教練資訊，撤照後應積極公告，體育署在升格為體育部前應就能發布查詢系統。

教育部體育署副組長戴琬琳說，上述兩案目前均是撤銷教練證且終身不得聘用，已將註銷教練證的名單函知給地方政府，並轉知學校、體育場館等。而不適任名單查詢涉及個資，依目前法規，要公開名單和註銷事由仍有疑慮，但現階段個單位可從教練證查詢系統，查詢聘僱對象是否具備合格教練資格。

教育部國教署副組長詹雅惠說，目前新竹縣政府已針對6校約200多名學生普查，會再請地方教育局確認，以找出潛在的受害者，而每間學校也都配有校園輔導人力，無論是受害或目睹生都能尋求心理輔導，寒暑假期間不會打烊。

教練 花蓮縣政府 體育

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