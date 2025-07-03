教學實踐研究南區基地發展成果與前瞻——國立中山大學區域基地介紹

【文．沈恒伃／國立中山大學教學發展與資源中心專員、歐淑珍／國立中山大學教務處教務長、賴芯伃／國立中山大學教學發展與資源中心行政組員】

教育部推動「教學實踐研究計畫」，旨在強化大專校院教師在教學與研究的連結，藉由補助個別型計畫，鼓勵教師將教學現場作為研究基地，深化課程創新、落實學生學習成效，進而提升整體高等教育品質與學生競爭力。由於各校系所領域與教學現場條件差異甚大，教育部遂推動「區域基地模式」，透過區域型教師支持系統、聯盟網絡與資源整合，協助各區教師落實教學實踐並共享成果。

國立中山大學（簡稱中山）自109年起獲教育部遴選為南區區域基地中心學校，作為南部唯一綜合型國立大學基地，串連高雄、屏東、澎湖、臺南與嘉義等五縣市，共49所大專校院，推動區域教學創新與整合實踐研究能量（如圖一）。

中山不僅具備豐富的區域資源整合經驗（如高東屏區域教學資源中心、臺灣綜合大學系統、中山高醫攻頂聯盟等），亦擁有良好的行政協力基礎，得以有效統合校內外資源，建立跨校合作機制與教學支持網絡。基地定位為南部地區高等教育教學創新與實踐研究的核心樞紐，除協助教師撰寫教學實踐研究計畫、建構教師交流社群外，並持續透過定期需求調查與策略調整，完善服務流程與資源配置。

此外，基地亦與教學實踐研究專案辦公室緊密合作，每年協助辦理學門成果交流會，搭建教師交流共學與經驗共享的平台，促進專業對話與教學實踐能量的擴展。中山自110學年度起以重點培育學校身分參與教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」，並於113學年度成功獲選為全校型標竿學校，進一步展現國立中山大學於教學創新、制度建構與國際鏈結之能力，成為推進南區教學實踐的加值動能之一。

基地主要推動項目

南區基地主要定位旨在發展成為南部地區高等教育教學創新與實踐研究的核心，並透過制度化的推動策略，協助南區大專校院教師進行教學與研究。基地不僅協助教師撰寫教學實踐研究計畫，也負責整合各校教學發展資源，建立跨校教師支持網絡，進一步營造一個能夠彼此交流、分享與合作的教學社群。透過支持措施及網絡，確保計畫落實並兼具推動成效。

南區基地的角色不僅止於行政據點，更希望成為串聯區域教育資源與專業社群的樞紐。透過南區基地與教學實踐研究專案辦公室等行政體系建立協力機制，確保上下溝通順暢、資源調度得宜，進而達到策略推動與執行面的雙向支持。基地亦規劃多向合作路徑，串連教師端、行政端與跨校合作，強化制度與情境層面的回應能力，逐步形成具韌性的區域型支持生態。主要推動項目如以下四點：

一、教師專業增能活動

為系統性強化區域教師的教學知能與研究能力，自110至113年，累積辦理超過60場教師專業成長活動，涵蓋教學實踐計畫撰寫指導、課程設計、學生學習歷程規劃、生成式AI應用、雙語教學（EMI）能力建構、性別議題融入教學、跨領域教學創新等多元主題。活動總參與人次逾千，顯示基地於區域教師專業培育上的高度投入與實質成效。

（一）教學實踐計畫撰寫入門支持

為協助初次接觸教學實踐研究計畫的教師快速掌握申請邏輯與研究設計方向，基地每年辦理基礎型撰寫工作坊，提供初次申請教學實踐研究計畫的教師入門技巧。基礎型工作坊聚焦於計畫撰寫教學，並進一步延伸至課程設計強化與教學策略應用，工作坊內容涵蓋教學理念構思、問題意識釐清、研究方法引導與成果預想等面向，協助教師將教學現場轉化為具研究性質的實踐行動（如圖二）。此外，每年也會辦理進階工作坊，亦導入各類教學法與數位工具，如問題導向學習（Problem-Based Learning, PBL）、設計思考、學習歷程檔案建構等，幫助教師從不同角度重構課堂規劃，提升教學深度與課程解決問題的能力。透過各項工作坊，成功建立清晰且具操作性的入門機制，不僅提高初次參與者的參與動機，也有效提升計畫通過率與實踐信心（如圖三）。

基地規劃的成長活動強調「基礎扎根」與「進階拓展」並重：針對初次參與教學實踐計畫的教師，提供計畫撰寫說明、研究設計輔導、模擬審查演練等入門支持；針對進階教師，則以新興教育議題及創新教學法為主軸，推動課堂教學轉化與深化。

（二）雙語教育資源串聯

在雙語教育方面，基地因應區域內教師對雙語教學議題的高度需求，結合中山於雙語教學領域累積的豐富資源，並藉由獲選教育部「雙語計畫全校型標竿學校」所形成的能量，開設多場EMI教學主題講座與工作坊，協助教師提升英語授課設計、雙語溝通策略與國際教學能力。這些活動涵蓋EMI教材設計、學生互動引導、語言焦慮因應與全英授課技巧，並融入教學實踐計畫推動之策略脈絡，使雙語教育資源與教學實踐研究相互促進，深化南區教師於高教國際化趨勢下的專業成長。

（三）AI應用教學的實踐開展

面對生成式AI技術快速進入教育場域的趨勢，南區基地亦積極回應教師對新興數位素養的需求，同時規劃多場以AI應用為核心的教學專業成長活動。例如「ChatGPT在教學中的應用」、「生成式AI融入EMI課程設計與課堂經營－以帶動學生自主學習」、「善用AI與免費數位工具於語言教與學」等主題，協助教師理解AI工具於教學設計、課堂互動與學習評量中的應用策略。活動特別強調如何在AI時代重塑教學角色，透過科技輔助強化學生批判性思維、創造力與問題解決能力。同時，引導教師認識AI運用中的倫理議題與教學現場挑戰，使用新的科技工具來提升自己的教學方法與設計。基地期望藉此促進教師掌握AI世代的教學轉型契機，並以科技素養為基礎，深化課堂互動與學習成效，回應未來高等教育對創新跨領域人才培育的需求。

二、跨校教師社群支持

教師社群是由下而上的專業成長策略，在教學實踐研究計畫的推動中扮演關鍵角色。「由教師出發」是跨校社群的主要目的，鼓勵教師主動規劃符合自身關注與專業領域的主題，並透過跨校連結與對話，共同探索教學問題與課程創新議題。社群不僅強化教師之間的交流機制，也讓原本分散的教學現場產生串聯與共鳴，成為基地最具動能與多樣性的專業實踐場域之一。

跨校教師社群須由至少4位來自不同學校的教師組成，其中至少1位須曾獲教育部教學實踐研究計畫補助，或已通過教學實踐研究領域之升等審查。自南區基地成立以來，已補助75組跨校教師社群，達513人次，主題涵蓋SDGs永續教育、社會實踐、素養導向、AI科技應用、跨域創新等不同類型主題，展現出教學實踐計畫議題的高度多元。教師依照適合的議題組成社群，並依據群體目標設計讀書會、田野踏查、專家講座、課程試行等活動，建構出可持續發展的共學系統。

（一）績優社群獎勵與專業審查制度

為提升社群運作品質並鼓勵教師長期投入，基地每年辦理「績優社群評選」，由校外具實務經驗與教學實踐專業的審查委員擔任評選小組，針對各社群的年度運作成果進行綜合評比。評選方式分為「書面資料審查」與「現場口頭報告」兩階段，要求社群團隊完整呈現年度規劃、執行歷程與成果產出。

評選指標涵蓋四大面向，包含：

1. 社群運作模式與機制是否具系統性與回應性，並能對應教學實踐研究計畫之核心議題，產出具體教學轉化與研究成果。

2. 社群是否達成其自訂之運作目標與預期效益。

3. 經費運用是否合理詳實，並與規劃之活動相互呼應。

4. 整體年度成果之呈現與成效，包括課程設計、交流活動、反思紀錄與教師回饋等。

此評選制度除作為社群成果展現與肯定的機制，也有助於社群間觀摩學習，進一步推動高品質、可持續的教師共學文化。

如113年所評選出來的兩隊績優社群：由正修科技大學周秀蓉教授所帶領的「SDGs & ESG教育探索者：啟動學習成效之教學社群」以「永續素養」為核心，融合設計思考、翻轉教學、PBL與混成學習策略，進行課程設計試行與學生回饋蒐集；另一績優社群為國立高雄大學蔡郁焄助理教授帶領的「漁村文化跨領域轉譯教學社群」，實地走訪社區，轉譯在地場域成為課程素材與教案成果，深化學生對文化議題的理解與行動力。這些例子展現社群自主規劃與回應教育議題的多元樣貌，也呼應基地致力於知識共構與場域共學的核心價值（如圖四）。

（二）區域學校多元參與的串聯效益

社群組成展現顯著的區域與機構多元性。高雄地區具高度軍事教育資源，包括海軍軍官學校、陸軍軍官學校與中華民國空軍官校，自109年基地計畫成立以來，皆有軍校教師持續參與跨校社群，並與北部國防大學政治作戰學院展開交流對話。而其他社群之組成，亦有來自離島地區的成員，展現出跨縣市、跨學門、跨教育體系的實質連結，為南區基地推動區域知識流動與教師共學建立良好的平台。

三、個別教師支持與一對一諮詢

基地長期關注教師個別差異與個人發展節奏，於110年開始進行「一對一諮詢輔導制度」，作為教學實踐計畫推動中的關鍵支持環節。教師可依自身需求進行諮詢申請，並媒合具相關專業背景之教師、審查委員或mentor團隊成員進行個別化討論與輔導，這些與基地合作的mentor，協助教師釐清計畫結構、聚焦研究問題、提升撰寫邏輯與實施策略，以解決教學與研究過程中常見的疑難雜症來規劃讀書會、講座以及專家諮詢等（如圖五）。

諮詢服務尤其對初階參與者成效顯著，諮詢內容包括：教學困境轉譯為研究問題、撰寫方向模糊或期望釐清計畫評審標準。基地不僅協助建立諮詢媒合機制，亦提供第二次申請諮詢，可讓申請教師追蹤回饋與補強建議，協助教師後續修改與提案品質。

113年基地共辦理16人19件之一對一諮詢輔導，教師分屬通識、教育、人文、商管、醫護等不同學門（如表一），相較於112年申請件數持平。多數教師表示，諮詢歷程協助釐清研究問題並提升計畫撰寫的邏輯與自信，尤其對於初次嘗試教學實踐計畫的教師，成效尤為顯著。這些共識回饋反映出諮詢制度在教師進入教學實踐研究歷程中，已發揮導引與深化支持的重要功能。一對一諮詢制度已逐步成為基地個別化支持的重要機制，亦強化區域內專業資源的共享與知識轉譯機制，補足教師在初期投入實踐研究時常見的困境與需求。

多年來，南區基地推動的一對一諮詢制度，逐漸發展為教師在撰寫教學實踐研究計畫過程中的關鍵支持環節。從近年諮詢回饋可見，教師在歷經個別輔導後，對於研究邏輯的建構、計畫目標的聚焦以及教學實踐內容的學術轉化等面向，皆表示獲益良多。

從mentor提供的多元視角中，可以獲得另外一方面的理解與思考模式，有助於強化提案的完整性與可行性，促使他們重新檢視教學情境與課程目標，進而更精準地設計出具實踐與研究價值的提案內容。這些回饋不僅肯定了mentor制度的專業效能，也反映出個別化支持在教師教學歷程中的實質影響，強化了基地作為教學實踐研究起點與推動平台的定位，也進一步證明，一對一諮詢制度不僅是技術性的協助，更是促進教師專業成長、深化教學反思與研究實踐的重要推動力。

四、行政共構與平台經營策略

（一）辦理區域行政共識交流會議

行政端往往是計畫執行背後無聲卻關鍵的推手。南區基地每年定期舉辦「區域行政共識交流會議」，邀集南部聯盟學校（含區域內各校教學發展中心）與相關行政人員，共同檢視教學實踐研究計畫推動歷程中的行政挑戰與需求，促進行政端的經驗分享與專業對話。這些共識會議亦作為基地與教育部教學實踐研究專案辦公室之間的溝通橋樑，協助釐清行政流程、回應政策更新，確保教師申請及執行過程的順暢。此外，基地建立跨校行政LINE群組，作為即時交流與問題解決的平台。群組成員包含南部聯盟學校的行政人員與基地工作團隊，可用於發布重要公告、詢問操作疑問、交流行政推動策略。此群組降低各校單打獨鬥的困境，加速行政知識的流通與問題的即時回應，形塑行政端的學習型合作社群。

（二）行政人員專業發展與實務精進

為回應區域學校行政人員對專業能力提升的需求，南區基地辦理多場「教學實踐研究計畫行政精進課程」，課程設計聚焦於行政操作技能、數位工具應用與表達溝通能力的強化。課程主題包括：「簡報製作實戰技巧」、「Excel從基礎到進階」及「Canva圖像設計實戰講座」。這些課程不僅提升行政人員在教學實踐行政支援工作的執行效率與創新能力，也促進區域內行政社群的專業能力提升。活動過程亦與聯盟學校教學發展中心保持密切互動，針對未來行政培力主題進行需求調查與課程共構，逐步建立行政支持的共同協助機制。

學門成果交流會與區域聯盟共識會議

一、辦理年度學門成果交流會

每年辦理「年度學門成果交流會」，由教育部主辦，專案辦公室與各區基地共同協助執行。每年各基地分別承辦2個學門的成果發表場次，使同領域教師能跨校分享教學實踐成果，也與評審進行專業對話與經驗交流（圖六至圖八）。

基地除了基礎行政作業以外，同時提供場地與硬體設備需求，並且讓發表場次流程順暢，提供教師之間交流的場地與機會。交流會除常規發表外，亦包含此次承辦學門的績優計畫案例分享，學門召集人也會報告計畫中教學現場的問題意識與相關數據，為教師更了解現今教學的環境與狀況。

二、區域聯盟學校共識交流會議

每年辦理「區域聯盟學校共識交流會議」，邀請南部聯盟學校之相關首長，包括校長、副校長、教務長、研發長、教學發展中心主任及推動執行人員等共同參與。基地邀請成果豐碩的教學實踐計畫學校進行交流，討論執行計畫配套措施，以及教師在申請計畫時，學校能給予的支持，會議也針對教學實踐研究計畫推動過程中遇到的問題進行討論，並交流可行的策略與配套方案。

基地也會在必要時主動提供支援，以確保有效回應區域內各校的實際需求。此會議機制已成為南區基地強化聯盟學校合作、促進行政溝通與提升推動教學實踐計畫的重要平台。

整體實施策略與未來願景

當代教師所面對的挑戰，已遠超過課程內容設計的範疇，更涵蓋數位工具的應用、學生注意力管理、跨域議題的融合及自主學習的延伸，且專業知能需持續更新。隨著生成式AI與數位科技工具進入教學現場，教師必須同時應對教育科技變革與學習者行為改變的雙重壓力。特別是學生的學習方式已深受片段式資訊、注意力分散與即時回饋文化影響，對傳統教學模式提出前所未有的挑戰。

在此科技驅動的教育新時代，基地也同步關注雙語教學、生成式AI應用、創新教學法等新興議題，積極引導教師將創新理念轉化為可行的教學實踐。同時，強調教師與學生共學的核心價值，促進教學現場從單向知識傳遞轉型為互動式、反思性與創造性的學習共同體。

隨著教育環境的持續變遷，基地將與時俱進，持續整合上述多元措施，並同步強化數位宣傳與資源分享平台，擴大基地服務的能見度與可及性，鼓勵更多教師投入教學創新，促進專業社群的持續成長與知識共享，攜手推動南區高等教育的教學品質提升與教育創新擴展。

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