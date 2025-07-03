美國醫學教育機構認證準則修訂近況

【文．劉克明／高雄醫學大學名譽教授、臺灣醫學院評鑑委員會顧問】

多年來，全球各地的高等教育課程經由政府層級的外部監管機構，依據預先設定的領域、準則與評鑑程序進行審查與評估，這一過程通常被稱為「認證」或「認可」。而認證機構的任務與責任，是決定有哪些高等教育機構提供優質教育，值得獲得認證。例如，美國的高等教育認證機構扮演守門人角色，決定哪些學院與大學有資格獲得每年超過1,000億美元的聯邦學生貸款與裴爾助學金（Federal student loans and Pell Grants）。

在醫學和醫療專業教育中，認證機構旨在確保高品質的醫學教育，從而培養出具安全且有能力的醫療專業人員。認證機構廣泛地受到醫學教育界之重視，認證的結果也通常被醫療管理機構用以促進醫學教育品質與成果的改善，以及醫療照護水準的提升。

美國醫學教育機構的主要認證機構是「美國醫學教育評鑑委員會（Liaison Committee on Medical Education, LCME）」和「美國畢業生醫學教育認證委員會（The Accreditation Council for Graduate Medical Education, ACGME）」。LCME負責全國160所醫學院醫學教育品質的評鑑和醫學院的認證，而ACGME則負責美國醫學院畢業生畢業後醫療專業教育訓練機構與課程的認證。通過LCME認證的醫學院，其學生才能參加美國醫師執照國家考試（United States Medical Licensing Examination, USMLE）並獲得聯邦學生貸款（Federal student loans）等獎補助。

LCME的醫學專業教育機構認證準則

LCME制訂「醫學專業教育機構認證準則（LCME Accreditation Standards）」的目的是在評量醫學院的構造、功能及負責醫學院醫學生臨床實習與訓練的醫療機構之運作和成果，以確保醫學院能夠提供滿足患者和社會需求的高品質醫學教育。LCME的認證準則共有12條，每條準則下皆包括一組「細則」。醫學院校在接受實地訪視評鑑時，訪視委員依據該認證準則及細則條文，進行逐條評鑑並撰寫報告及判斷是否符合，最後，LCME會依此份訪視報告進行討論，並決定該受訪評學校是否可通過評鑑並給予認證。

LCME原先的12條認證準則如下：

準則1：使命、規劃、組織與誠信（Mission, Planning, Organization, and Integrity）。

準則2：領導與行政管理（Leadership and Administration）。

準則3：學術與學習環境（Academic and Learning Environments）。

準則4：教師準備、生產力、參與和政策（Faculty Preparation, Productivity, Participation, and Policies）。

準則5：教育資源與基礎設施（Educational Resources and Infrastructure）。

準則6：能力、課程目標與課程設計（Competencies, Curricular Objectives, and Curricular Design）。

準則7：課程內容（Curricular Content）。

準則8：課程管理、評估與提升（Curricular Management, Evaluation, and Enhancement）。

準則9：教學、監督、評量以及學生與病人的安全（Teaching, Supervision, Assessment, and Student and Patient Safety）。

準則10：醫學生甄選、研究課題與進步（Medical Student Selection, Assignment, and Progress）。

準則11：醫學生學術支援、生涯職業諮詢與教育紀錄（Medical Student Academic Support, Career Advising, and Educational Records）。

準則12：醫學生的醫療服務、個人諮詢與經濟援助服務（Medical Student Health Services, Personal Counseling, and Financial Aid Services）。

在受評醫學院實地訪視時，訪視委員依據該認證準則及細則，進行逐條評鑑並撰寫報告及判斷是否符合要求。

川普總統之行政命令對醫學教育認證細則3.3的影響

LCME認證準則當中的細則3.3近期受到美國新任總統川普的批評，成為公共討論焦點。該細則原隸屬於「準則3：學術和學習環境」，其宗旨為確保醫學教育計畫在專業、尊重且具啟發性的學術與臨床環境中進行，重視多元化的價值，並促進醫學生培養成為未來醫師所需的能力。

「細則3.3：多元化計畫和合作夥伴關係（Diversity Programs and Partnerships）」則進一步要求醫學院制定有效的政策與措施，推動持續、系統化且有針對性的甄聘與留任行動，以在學生、教師、資深行政人員及其他學術相關成員間，達成符合其教育使命的多元化成果。這些行動包括運用各類計畫及∕或合作夥伴關係促進醫學院入學合格申請者的多元化，並對相關計畫與合作夥伴關係的成果進行評估。

美國總統川普在2025年4月23日頒布的「行政命令：改革認證以加強高等教育（Executive Order: Reforming Accreditation to Strengthen Higher Education）」中，點名批評 LCME 與 ACGME 等機構，指其要求醫學院與住院醫師訓練計畫推動「多元化、公平性與包容性（Diversity, Equity, and Inclusion, DEI）」政策，涉嫌造成非法歧視。該行政命令呼籲美國教育部「評估是否暫停或終止」這些機構，並「簡化流程」，以認可新的認證機構來取代它們。

LCME對該行政命令的反應

美國部分州（如阿拉巴馬州、佛羅里達州、北達科他州、南達科他州、田納西州與猶他州等）已通過法律，限制或禁止高等教育機構實施「平權行動政策」與「多元化、公平性與包容性倡議（Affirmative Action Policies and DEI Initiatives）」。這類州級立法與 LCME 認證中的細則3.3產生衝突。該細則要求醫學院制訂有效政策與實務措施，以實現明確且符合教育使命的多元化成果。然而，部分州的新法已對醫學院執行這類措施的能力構成限制，引發外界對於這些學校是否仍能符合 LCME 認證準則、特別是細則3.3要求的憂慮。事實上，如果LCME和ACGME失去聯邦政府的認可，可能會影響醫學院的認證狀態、聯邦資助醫學生的資格，甚至是醫學院畢業生考取醫師執照的途徑。

LCME在一封電子郵件聲明中採取了和解的語氣。LCME的官員寫道：「根據行政命令，LCME與政府的目標一致，即醫學教育計畫及其畢業生應達到最高水準。為了實現這一共同目標，LCME將與政府合作，提供所需訊息，並提供證據證明我們持續致力於成果導向的醫學教育項目品質評估，以培養傑出醫師為目標。」

ACGME對該行政命令的反應

ACGME發言人則透過電子郵件寫到：「ACGME了解總統於2025年4月23日發布的行政命令，該命令特別提到ACGME、LCME和其他認證機構。ACGME對此非常重視，並正在優先評估該行政命令及其對認證標準和流程的影響。ACGME的使命是透過評估和提高住院醫師和臨床研究員/專科醫師（fellow physicians）的教育品質，並藉由認證和促進教育來改善醫療保健和人口健康，且透過其認證流程，致力於確保醫師接受培訓以提供高品質的醫療照護。」

LCME和ACGME對該行政命令的決定

2025年5月19日LCME投票決定取消細則3.3，原因有二：一為消除細則3.3的要求與州法律之間任何實際或感知到的衝突，二為確保所有學校，無論其地點和當前的立法環境如何，都必須遵守一套單一的認證期望。LCME網站上2025-26學年和2026-27學年的所有相關文件都將進行修改並重新發布，以反映這一變化。已經被指出不符合細則3.3的學校以及目前正在準備在2025-26學年提交認證文件的學校將會收到聯繫，並且告知無需他們提供任何與細則3.3相關的資訊。

ACGME則宣布將在2025年6月的委員會會議上討論。

總結

美國總統川普在2025年4月23日的行政命令專門針對醫學教育和醫學院畢業生醫學教育認證機構的基於「多元化、公平性與包容性」的準則和要求。指控LCME和ACGME要求醫學院和住院醫師培訓計畫透過「多元化、公平性與包容性」或「DEI」政策推行非法歧視。

因此2025年5月19日，LCME投票決定取消其與多元化計畫和合作夥伴關係相關的認證準則第3條之細則3.3。LCME宣布，採取這一行動「是為了消除細則3.3的要求與州法律之間任何實際或感知到的衝突，並確保所有學校，無論其所在地和當前的立法環境如何，都必須遵守一套單一的認證期望。LCME進一步宣布，其認證相關出版物將進行修改以反映這一改變，並且該領域的學校不再需要在醫學教育計畫以及現有教育計畫中提供任何的相關資訊。

LCME決定刪除細則3.3，其目的是為了確保所有醫學院都遵守相同的標準，而不受州法律法規的限制。他們的目標是避免與「多元化、公平性與包容性」工作相關的任何潛在的法律挑戰或複雜情況。這項變更意味著醫學院不再需要在認證過程中提供有關多元化計畫和合作夥伴關係的具體資訊。正如公告中所述，LCME正在努力更新其文件和通訊以反映此變更。

另一機構ACGME則早於2025年5月9日宣布暫停執行「通用計畫要求 I.C.和機構要求III.B.8.（Common Program Requirement I.C. and Institutional Requirement III.B.8.）」以及相關專業/次專業特定要求，因為這些多元化和包容性的相關要求係涉及與「醫學生畢業後之醫學教育（GME）」計畫相關的住院醫師、教師和員工的招募和留任。由於ACGME收到來自數個州的選民和聯邦贊助機構的嚴重關切，對他們在州或聯邦法律的背景下是否能遵守ACGME關於多元化的要求表示擔憂，為此，ACGME宣布將在2025年6月的委員會會議上討論這項行動。

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