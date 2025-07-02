接見國際科展代表團 賴總統勉學子為台灣注入創新能量

賴清德總統2日下午接見「我國參加2025年各國國際科學展覽會代表團」，期盼同學們繼續走向世界，持續懷抱對科學的熱情，秉持科學研究的精神，在不同的領域發光發熱，為台灣的創新與發展注入更多能量。

代表團由教育部次長朱俊彰及國立台灣科學教育館館長劉火欽陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時表示，科教館每年舉辦「台灣國際科學展覽會」，是科學教育界一年一度的盛會，在教育部支持下，今年選派29件作品、50位學生參與美國、加拿大、義大利等國家舉辦的10個國際科學展覽活動。

賴總統說，同學們的表現非常亮眼，不僅在「美國國際科技展覽會」微生物學、化學、動物及環境工程學等學科，獲得大會獎殊榮，化學及數學科作品也獲得美國化學學會及美國數學學會的肯定；在「義大利科學博覽會」、「突尼西亞國際工程與科技節」及「加拿大科學展覽會」的代表團，也在數學、生物、化學等領域獲獎，展現台灣科學研究的實力。

賴總統提到，除了已經參賽的同學，今年下半年到明年還會有「國際科學博覽會」代表團，以及參加在巴西、盧森堡、土耳其、印尼、瑞士等國家舉辦的科展和論壇。預祝各位同學享受比賽，旗開得勝、獲得佳績。

賴總統指出，科學素養的精神在於探索未知、理解未知、解決問題。今年有參賽同學以耐鹽菌及浮游植物作為研究主題，在有限資源下進行研究；也有同學開發有機化合物感測器或AI預警模型，活用科技，希望解決工業發展及海域離岸流的潛在危害，令人驚豔。

政府希望同學們都能夠發揮長才，也鼓勵更多學生參與科學研究，因此投注更多經費支持今年「台灣國際科學博覽會」，共有29個國家參與，是歷年最多。

賴總統說，為了讓台灣年輕人有更多機會參與國際交流活動，今年啟動的「青年百億海外圓夢基金計畫」第一梯次，已經有超過700位獲選青年，將前往5大洲、40多個國家追求夢想。

他說明，這項四年計畫對象是15歲到30歲的青年，背後的精神是希望大家繼續走向世界，持續懷抱對科學的熱情，讓政府幫助年輕人圓夢，「夢想由你們來做，舞台由政府來搭」，鼓勵各位同學接下來可以把握機會參加計畫。

賴總統也肯定同學們的用心和毅力，並感謝所有指導老師熱心指導學生進行實驗，以及包括崇友文教基金會、育秀教育基金會、映象有限公司、建銘投資股份有限公司等贊助單位，提供經費鼓勵學生投入科學研究，並能夠在國際舞台上展現研究成果。

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