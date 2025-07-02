國防藥學系招生人數12年增3倍 藥師：供需失衡非民眾之福

日前教育部允許國內三家學士後醫學系新增招生名額，引發爭議，行政院長卓榮泰親自主持會議，協調衛福部與教育部，維持國內1300醫學生名額上限。基層藥師協會理事長沈采穎今天表示，國防藥學系114學年度招生名額暴增近3倍，執政當局違背藥學生總招生名額1148人承諾，藥師人力市場平衡遭破壞，非民眾之福。

沈采穎說，國防醫學院要學系，自102學年度開始，招生名額由原本10位成長至113年19位，今年更大幅增加至28位，增幅將近3倍，且未見衛福部減招其他藥學系名額，形同讓國內藥學系畢業生連年增加，教育部103年承諾，調整藥學系招生人數前，將徵詢藥師公會等各界意見，建立協商平台，但本次名額增幅「毫無預警」，把藥師團體意見當作空氣。

藥師公會前連會111年貼出公告，感謝民進黨總召柯建銘協調，維持藥學生員額。沈采穎說，柯建銘當時承諾，維持藥學系招生總名額1148人，如今名額已被突破，要求教育部、衛福部、國防部應建立機制，通盤檢討藥學生名額分配機制，檢視各校招生配額，避免不當增額，破壞藥師人力市場平衡，「請執政當局，堅守當年協議。」

沈采穎說，經濟合作組織（OECD）國家，醫師比率中位數為每萬人33人，台灣為20餘人，醫學生人數不夠，增額卻在醫界反對下喊卡，反觀OECD國家每萬人藥師比率中位數約8.6人，台灣已是13餘人，政府卻「偷偷增加名額」，呼籲政府就事論事，不應區分職類，只讓醫師奇貨可居，應參考OECD統計，人不足就補，人過剩就簡，醫事人員供需失調，非民眾之福。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，醫事類科招生名額及是否同意設系等，是由教育部審查，並邀集相關業務單位商議，且今年招生人數，在去年同期就已審查，不過，以衛福部長久立場，僅針對醫學生設有員額上限1300人，其他醫事人員職類，則透過定期人力供需評估，提供教育部參考，不會明定出具體數字。

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