快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

國防藥學系招生人數12年增3倍 藥師：供需失衡非民眾之福

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
基層藥師協會理事長沈采穎今天表示，國防要學系114學年度招生名額暴增近3倍，執政當局違背藥學生總招生名額1148人承諾，藥師人力市場平衡遭破壞，非民眾之福。本報資料照片
基層藥師協會理事長沈采穎今天表示，國防要學系114學年度招生名額暴增近3倍，執政當局違背藥學生總招生名額1148人承諾，藥師人力市場平衡遭破壞，非民眾之福。本報資料照片

日前教育部允許國內三家學士後醫學系新增招生名額，引發爭議，行政院長卓榮泰親自主持會議，協調衛福部與教育部，維持國內1300醫學生名額上限。基層藥師協會理事長沈采穎今天表示，國防藥學系114學年度招生名額暴增近3倍，執政當局違背藥學生總招生名額1148人承諾，藥師人力市場平衡遭破壞，非民眾之福。

沈采穎說，國防醫學院要學系，自102學年度開始，招生名額由原本10位成長至113年19位，今年更大幅增加至28位，增幅將近3倍，且未見衛福部減招其他藥學系名額，形同讓國內藥學系畢業生連年增加，教育部103年承諾，調整藥學系招生人數前，將徵詢藥師公會等各界意見，建立協商平台，但本次名額增幅「毫無預警」，把藥師團體意見當作空氣。

藥師公會前連會111年貼出公告，感謝民進黨總召柯建銘協調，維持藥學生員額。沈采穎說，柯建銘當時承諾，維持藥學系招生總名額1148人，如今名額已被突破，要求教育部、衛福部、國防部應建立機制，通盤檢討藥學生名額分配機制，檢視各校招生配額，避免不當增額，破壞藥師人力市場平衡，「請執政當局，堅守當年協議。」

沈采穎說，經濟合作組織（OECD）國家，醫師比率中位數為每萬人33人，台灣為20餘人，醫學生人數不夠，增額卻在醫界反對下喊卡，反觀OECD國家每萬人藥師比率中位數約8.6人，台灣已是13餘人，政府卻「偷偷增加名額」，呼籲政府就事論事，不應區分職類，只讓醫師奇貨可居，應參考OECD統計，人不足就補，人過剩就簡，醫事人員供需失調，非民眾之福。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，醫事類科招生名額及是否同意設系等，是由教育部審查，並邀集相關業務單位商議，且今年招生人數，在去年同期就已審查，不過，以衛福部長久立場，僅針對醫學生設有員額上限1300人，其他醫事人員職類，則透過定期人力供需評估，提供教育部參考，不會明定出具體數字。

國防醫學院 教育部 藥學

延伸閱讀

公費計畫終止釀醫學生名額爭議 學界：恐要其他大學「吐」名額出來

賴清德第4講國防 沈政男：講一堆就4字「美國觀點」

守護教育機構個資 教育部啟動個資行政檢查作業

長期為藥師發聲 基層藥師協會理事長沈采穎籲：力挺廖偉翔

相關新聞

國防藥學系招生人數12年增3倍 藥師：供需失衡非民眾之福

日前教育部允許國內三家學士後醫學系新增招生名額，引發爭議，行政院長卓榮泰親自主持會議，協調衛福部與教育部，維持國內130...

南榮科大退場完成都更 玉秀招生打造雙語、機器人教育學校

台南市南榮科技大學受少子化影響而停辦，改設玉秀雙語國民小學，因涉及都市計畫分區變更，日前已獲內政部都委會審議通過，校方正...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

北市生生喝鮮奶學期兌換7月6日截止 教育局籲把握

台北市教育局今天表示，「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策這學期的兌換服務即將截止，提醒北市公私立國小及幼兒園的家長與學童在7月...

守護教育機構個資 教育部啟動個資行政檢查作業

隨著各類教育服務機構越來越仰賴資訊系統，個人資料在不同單位間流通的頻率也明顯提高。為落實資訊安全保護個資，教育部針對與民...

夏令營2個月10萬 雙薪家庭暑假無後援花錢又燒腦

放暑假了，學校關門兩個月，「夏令營」成為不少雙薪家庭唯一選項，家長無奈地說，不是為了讓孩子學才藝、交朋友，而是沒地方去。有家長分享暑期營隊費用，2個月就花10萬元，讓她理智線快斷線，雙薪家庭育兒零後援，暑假只能花錢買照顧？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。