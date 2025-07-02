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校園衝突疫後通報量增 北市推情緒教育VR體驗

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
近年來校園衝突事件屢屢上新聞版面，疫情後通報數量明顯增加，北市去年起力推社會情緒學習（Social and Emotional Learning, SEL），更研發VR情境讓學生親身體驗遇到人際問題時如何處理，將情緒教育融入課堂、親師座談中，盼能融入親師生生活，共同改善校園氛圍。圖／北市教育局提供
近年來校園衝突事件屢屢上新聞版面，疫情後通報數量明顯增加，北市去年起力推社會情緒學習（Social and Emotional Learning, SEL），更研發VR情境讓學生親身體驗遇到人際問題時如何處理，將情緒教育融入課堂、親師座談中，盼能融入親師生生活，共同改善校園氛圍。圖／北市教育局提供

近年來校園衝突事件屢屢上新聞版面，疫情後通報數量明顯增加，北市去年起力推社會情緒學習（Social and Emotional Learning, SEL），培養學生的自我覺察、管理、社會覺察、人際關係技巧、負責任決定五大能力，更研發VR情境讓學生親身體驗遇到人際問題時如何處理，將情緒教育融入課堂、親師座談中，盼能融入親師生生活，共同改善校園氛圍。

根據統計，疫情後生對生霸凌數通報案量逐年升高，從疫情前2020年為99件、2021年為117件、2022年為108件、2023年為189件、2024年為345件逐年遞增，除了家長對於自身權益維護意識抬頭外，3C對於新世代孩子來說，成為重要依靠，導致人際關係相處面臨更大挑戰。

局長湯志民也表示，在都市化社會中，道德水平和人際交流本來就容易下降，根據研究報告，青少年平均每天花費超過7小時在手機等螢幕產品上進行休閒活動，導致了社交剝奪，與朋友面對面相處的時間大幅減少，疫情更是加劇類似現象，更像一個導火線，讓原本就存在的人際交流和情緒控管問題變得更加嚴峻和明顯。

教育局說，透過三階段策略強化家長參與，「由點開始」以班級為單位先增能研習將SEL融入班級經營，透過課程活動學習情緒管理與互動技巧，而教師也會透過親師會談加入情緒教育觀點，讓親師生三方合作，硬體包含推動「新世代學習空間計畫」，以彈性教室設計促進學生自主學習及生生互動，讓社會情緒學習從靜態知識轉為動態實踐。

為讓學生更能體驗人際交流與情緒管理，教育局推動「SEL360-社會情緒學習空間智慧教案推廣計畫」，開創台灣SEL教學的新里程碑，運用虛擬實境（VR）360度沉浸式影像技術，讓學生能透過第一人稱視角，置身於真實校園情境中，例如面對同儕衝突、校園霸凌、情緒挑戰等關鍵時刻。

研發老師姜韻秋表示，學生戴上VR眼鏡後，不只是觀看影片，而是進入場景，透過情境模擬與角色體驗，啟動情緒覺察與同理思考，例如在反霸凌教案中，學生從受害者視角出發，感受言語與行為帶來心理影響，進一步在教師引導下進行小組討論、角色扮演與情緒辨識練習，不僅提升理解力，也強化問題解決與責任感。

教育局表示去年已全面推動SEL，讓各校以跨領域方式整合元素，融入多門學科，並搭配情緒教育周活動、書展、講座、電影欣賞等方式，激發學生情緒覺察與表達能力，並出版「社會情緒教育智能錦囊國小篇」，融入課堂中，未來也將逐步編撰國中與高中版本，確保完善學習資源。

情緒 校園 疫情

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