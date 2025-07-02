南榮科大退場完成都更 玉秀招生打造雙語、機器人教育學校

台南市南榮科技大學受少子化影響而停辦，改設玉秀雙語國民小學，因涉及都市計畫分區變更，日前已獲內政部都委會審議通過，校方正辦理招生，今年招收一、三、五年級學生，9月1日開學。都發局表示，變更面積約2.4106公頃，變更為文教區供興辦雙語國小，未來再增設國中及高中。

市長黃偉哲表示，玉秀雙語學校設立，有助於南市推動雙語及機器人教育政策，屬南市推動重大政策之一環，為達成「雙語政策」及「數位建設」施政目標，期透過公私立學校教育資源投入，以促進區域衡平及重點學校之蓋率。

其中國小部分已取得籌設許可，因有大面積土地，可提供重新規畫改辦教育事業，未來結合玉秀雙語學校未來設立後提供豐富的教學資源、聘請雙語及機器人教育相關師資，強化溪北地區學校在課程發展、教師增能、學生學習等各方面資源互相交流。

都發局指出，興辦學校後，除供玉秀雙語學校設立外，原校園可配合市府政策推動社區大學及樂齡學習中心、社區共學中心、發展科學與科技教育中心及設置鹽水全民運動中心等措施，可望成為提供鄰近地區居民資源共享的地方。

玉秀雙語國小籌備處表示，上月21日辦招生說明會，說明學校發展願景。以在地文化及國際視野，培養學生與世界接軌的英語溝通能力，營造多元學習與互相尊重，養成學生具備未來人才的世界和平觀與公民責任感，培育探究精神與科技理解力，鼓勵學生勇於創新學習和擁抱未來，學校與家長攜手培育孩子的品格與智慧。

學校課程推動，至少1/3的課程使用專題式學習（ PBL）、雙語教學著重國際交流與全球連結、機器人教育結合人工智慧、設計思考、STEM教育、科普與科展，讓學生能用科技解決生活問題，社會情感學習及小專題寫作從小扎根更能適應未來。

未來就讀玉秀的學生，學校培養孩子具備英語溝通、跨域整合、表達能力、設計思考、科學探究、人際技巧、人工智慧、機構設計、邏輯思考、專題研究能力。

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