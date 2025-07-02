私校退輔基金113年績效最高18％ 退職金改每月發放
教育部公布私校退輔基金績效，113年最高為18.66%（積極型）。另自今年7月起，退職金選擇「分期請領」者，由半年發放改為每月發放，讓退休教職員更靈活運用退職金。
私校退休制度為「確定提撥制」，在職時每月由教職員、學校、政府三方提撥到個人專戶，教職員可以自行決定投資組合，等到退休時，再領取帳戶中的本金和孳息。
根據私校退撫基金管理委員會網站1日公布的最新資訊，113年積極型投資組合的報酬率為18.66%，穩健型的報酬率為14.8%，保守型為9.17%，都較112年高。
教職員退休後，可以選擇「一次給付」或「分期請領」，後者本來是採半年發放，讓習慣於領月薪的教職員感到不方便，今年7月起改為每月發放。
教職員可於自主投資平台設定「每期給付金額」，包括金額、贖回方式等，領多少都可自己決定。若不缺錢，也可直接輸入0，暫時不領取。
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