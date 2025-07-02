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高中就近入學獎學金無預警遭教部砍 學校主任嘆已招生「很尷尬」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教署表示，今年將資源轉向教育資源更匱乏的地區，以強化偏鄉學生入學誘因。本報資料照片
國教署表示，今年將資源轉向教育資源更匱乏的地區，以強化偏鄉學生入學誘因。本報資料照片

國教署每年補助就近入學獎學金，國中生升高中時若就近入學地方高中，且保持一定成績，每學期可領取1萬元獎學金，從高一到高三最高可拿6萬元。不過，今年6月學校接到消息，高一生的就近入學獎學金名額都被砍掉，很多學校已經以此向鄰近國中招生，讓學校主任嘆「很尷尬」。對此，國教署表示今年將資源轉向教育資源更匱乏的地區，以強化偏鄉學生入學誘因。

國教署「均衡教育發展獎勵國民中學畢業生升學當地高級中等學校獎學金」發給教育資源相對不足、交通不便或當地人口外流嚴重的學校，學生若免試入學以第一志願錄取，或透過直升、優免等管道入學，依照第一次段考成績發放，第二學期開始另訂定成績門檻。

然而，有公立高中教務主任表示，學校在完全沒有收到預告的情況下，6月接到公文，才發現高一的獎學金名額全被砍了，理由是招生好的學校就不再給名額。教務主任表示，如果名額要砍，最晚也應在12月底前告知，畢竟學校下學期就會啟動招生，如今已不知道怎麼和學生交代。有的家庭有兩個小孩，恐怕會疑惑為何去年老大有發、今年老二沒發，對學校來講實在很尷尬。

國教署表示，就近入學獎學金旨在獎勵資源弱勢地區優秀國中畢業生就近就讀當地高中，以促進高中教育均衡發展。依據「教育部國民及學前教育署均衡教育發展獎勵國民中學畢業生升學當地高級中等學校獎學金實施要點」第4點規定，按年度預算經費額度，綜合考量各校地理位置、招生情形、班級與學生數等相關因素，進行整體評估與分配，經核定後發放。

國教署說明，為提升資源配置效益，依近兩學年統計資料，將部分招生人數已穩定、就近入學意願已具體提升的學校，適度調整高一獎學金名額，將資源轉向教育資源較匱乏、需要扶助的地區，以強化偏鄉學生就近入學誘因。每年6月中旬前核定新一學年度就近獎學金名額，建議學校可於收到該署正式核定名額後，再行公告，避免資訊落差造成家長誤解；另學校亦可結合民間資源，規劃多元獎助機制，持續鼓勵學生就近入學。

主任 偏鄉 國教署

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