高中生永續發展研討會登場 7國40隊齊聚南一中
因應全球永續發展挑戰，2025高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會，今天在國立台南一中登場，7國40支隊伍齊聚一堂，回應聯合國「2030永續發展目標」。
這場研討會由台南一中主辦，邀請台灣、日本、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國與香港7國40支高中生隊伍到場，其中台灣10所高中22支隊伍、日本8隊、越南4隊、馬來西亞3隊，菲律賓、泰國及香港各1隊。
國立台灣大學校長陳文章則在場發表「綠色材料的發展與挑戰」專題講座，介紹「綠色材料」在環境友善、循環經濟與科技應用上的重要角色；他鼓勵學生關注科學如何回應人類與地球的需求，從基礎研究連結實際應用，為未來開創新局。
校方預定明天安排國際師生團隊參訪國立成功大學，再由成大教授帶領進行專題討論與導覽，讓學生認識台灣高等教育在永續領域的發展與創新。
此外，國際師生團隊4日將參訪台南重要史蹟景點，包括國立台灣文學館、台南市立博物館與延平郡王祠等歷史場域，感受台南400年文化底蘊，理解城市如何在歷史、環境與現代永續間取得平衡。
【文教熱話題】
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言