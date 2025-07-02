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高中生永續發展研討會登場 7國40隊齊聚南一中

中央社／ 台南2日電

因應全球永續發展挑戰，2025高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會，今天在國立台南一中登場，7國40支隊伍齊聚一堂，回應聯合國「2030永續發展目標」。

這場研討會由台南一中主辦，邀請台灣、日本、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國與香港7國40支高中生隊伍到場，其中台灣10所高中22支隊伍、日本8隊、越南4隊、馬來西亞3隊，菲律賓、泰國及香港各1隊。

國立台灣大學校長陳文章則在場發表「綠色材料的發展與挑戰」專題講座，介紹「綠色材料」在環境友善、循環經濟與科技應用上的重要角色；他鼓勵學生關注科學如何回應人類與地球的需求，從基礎研究連結實際應用，為未來開創新局。

校方預定明天安排國際師生團隊參訪國立成功大學，再由成大教授帶領進行專題討論與導覽，讓學生認識台灣高等教育在永續領域的發展與創新。

此外，國際師生團隊4日將參訪台南重要史蹟景點，包括國立台灣文學館、台南市立博物館與延平郡王祠等歷史場域，感受台南400年文化底蘊，理解城市如何在歷史、環境與現代永續間取得平衡。

台南 永續 馬來西亞

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