北市生生喝鮮奶學期兌換7月6日截止 教育局籲把握

台北市教育局今天表示，「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策這學期的兌換服務即將截止，提醒北市公私立國小及幼兒園的家長與學童在7月6日前，就近在全台六大通路完成最後一次兌換。

北市教育局發布資訊說明，全市公私立國小及幼兒園學童持「數位學生證」和「幼兒數位卡證」，前往7- ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、萊爾富等六大通路全台1.5萬間門市，皆可兌換鮮奶或豆漿。

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