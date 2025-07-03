技術落地、人才培育：邱煌仁教授深耕產學合作的實踐之路

【採訪撰稿．台灣評鑑協會】

以「學術研究為底氣、產學合作當方案、人才培育是目標」的教育信念實踐產學平台

國立臺灣科技大學（簡稱臺科大）電子工程系特聘教授暨產學創新學院院長邱煌仁，專長為高功率密度電能轉換、高效率無線充電與再生能源應用等電力電子相關領域研究。曾任電力電子技術研發中心主任多年，其所帶領的研發中心團隊，每年獲產業界數千萬經費支持，合作開發電力電子前瞻技術，推動電源與綠能科技產業轉型，在電力電子領域獲得數十項美國及臺灣發明專利，研究成果斐然。

卓越表現獲得國際肯定，名列全球前2％頂尖科學家榜單，曾獲得教育部產學大師獎、國科會傑出研究獎、日本永守賞（Nagamori Awards）、IEEE Fellow等學術榮譽。

產學合作：「共創價值」與「共育人才」的長期夥伴關係

當我們談論「產學合作」時，許多人的直覺是：學校提供技術，企業給資金，做完案子、交出報告，合作就結束了。然而，獲得國家產學大師獎的邱煌仁教授卻有更深刻的體會和想法。

邱煌仁教授已在大學傳道授業25年，愈來愈深刻地體認到，真正成功的產學合作，應是一種「共創價值」與「共育人才」的長期夥伴關係。他始終相信：「學術研究為底氣，產學合作當方案，而人才培育才是最終目標」。邱教授更進一步解釋，學術研究讓我們不斷挑戰前瞻新知，建立堅實根基；產學合作則為這些研究挹注資源並尋找落地場域；而人才培育終究才是延續大學教育的本質。邱教授強調，產學合作的深層價值，不僅在於協助企業解決問題，更在於建構一個正向循環的創新體系，讓技術能被有效應用、讓學生能快速成長、讓教育與社會產生實質連結。教育並非單向知識傳遞，而是透過「做中學」、「用中學」，讓學生在真實情境中學會責任、合作與創造。

因此，在教學的過程中，邱教授特別重視學理與實務的結合，希望結合自身學術研究經驗，將產業應用實例融入課程，積極辦理電力電子產業碩士專班，並持續推動研發菁英專班、執行教育部產業學院計畫，引進多方產業資源與經驗，成立台達電子、致茂電子與全漢企業等多家產學聯合研發中心，並與產業共同培育實務研發人才，為臺灣科技業人才培育貢獻出心力。

由於在電力電子領域深耕多年，邱教授所帶領研究團隊聚焦於採用GaN / SiC化合物半導體來實現高功率密度電能轉換，應用於高效能AI伺服器電源模組、電動車及再生能源系統中。在AI伺服器應用方面，協助企業開發高效率、高功率密度電源模組，並針對GaN / SiC功率元件之切換特性、驅動控制、高頻平板變壓器設計與電路拓樸進行優化，大幅提升系統穩定性與可靠度。在電動車應用方面，則針對車載DC / DC轉換器與無線充電模組進行模擬分析與設計驗證，提供完整的功率轉換架構與控制方案。而在再生能源應用中，導入柔性切換與雙向電能轉換技術，成功提升微電網系統中電力潮流控制的自由度與擴充性。

「產學創新學院」與「台達—台科大聯合研發中心」

除了教學與研究，邱教授也曾擔任臺科大的研發長與產學長等行政服務工作，戮力推動全校學術研究發展與制度化產學合作機制，協助成立「產學創新學院」，從校級層面整合創新育成與實務導向人才培育平台，並設計多層次的育才制度與跨單位合作架構。這些制度設計不只是支持單一學程或計畫，而是創造長期持續、跨世代的人才與技術落地實踐。

與台達電子共同成立「台達–台科大聯合研發中心」，設有共研實驗空間、模擬平台與測試設備，由產學雙方每年共同規劃研究主題，投入AI伺服器、通訊電源模組設計與電力能源系統前瞻技術合作開發。這些技術成果不僅由合作企業成功導入商品化，亦提升企業內部設計流程效率。

此外，亦與致茂電子長期合作，聚焦於電力電子量測儀器設備應用中的高效率電能轉換模組與控制技術研究，針對高功率GaN / SiC雙向電力轉換深入分析與優化。

而學生在這些產學合作中，不僅是助理角色，也是實際專案的參與者，針對研究主題提出模擬與驗證方案，進行測試平台建置、實作與報告撰寫，並與合作企業主管進行技術會議，完整參與研發流程。尤其，碩博士生更是扮演重要角色，不僅進行模擬分析設計與實作驗證，還負責整理與撰寫技術報告、共同發表學術論文與專利，真正與企業技術藍圖接軌。透過產學合作的機制，讓企業參與碩博士生研究主題，資源共享並協助進行人才長期培養。而研發中心內建置專案制度，學生分組進行研究課題合作，定期簡報、完成技術發展驗證與報告撰寫，全面訓練專業與職場能力。

這些制度與合作模式已成功培育大量實務導向的高階工程研發人才。臺科大電力與能源技術研發中心近20位師資，每年上百位碩博士生參與實作研發，畢業後進入產業任職，已陸續成為技術主管或跨部門協調窗口，展現極高的學用一致性。

重視國際視野的拓展與全球技術脈動的掌握

在推動人才培育的過程中，邱煌仁教授特別重視國際視野的拓展與全球技術脈動的掌握。近十年，已選送超過20名博士生赴美國加州大學柏克萊分校、維吉尼亞理工學院暨州立大學、瑞士蘇黎世聯邦理工學院、德國阿亨工業大學、日本東京工業大學、名古屋大學等海外頂尖大學研究中心進行一年的交換研究，學生不僅能在高水準研究環境中強化學術研究能力，也能學習國際合作文化、培養多元視角及專業英文溝通與簡報能力，這些經歷也讓他們在回國後，更能勝任進入職場後的跨國研發工作。

邱教授長期參與跨國研究計畫，並曾擔任名古屋大學客座教授，聚焦於車用電源系統、電磁干擾抑制與高頻電力模組設計；另與波蘭華沙理工大學也展開多年的跨國合作研究，雙方共同針對高功率雙向電能轉換控制策略進行模擬與系統測試，互派博士生進行短期研修與論文合作指導。這些交流不僅強化技術深度，也讓團隊建立跨文化與跨國際的合作經驗，不僅提升學生的國際視野，也讓臺灣在電力電子領域的學術影響力逐步拓展至歐亞與美洲地區，為臺科大與臺灣高等教育建立堅實的國際連結網絡。

除了研究合作，邱教授也經常受邀至歐美日、東南亞進行專題演講，主題涵蓋高功率密度電源模組設計、再生能源與無線充電技術等，分享在電力電子技術與產學合作育才上的實踐經驗，強化臺灣在全球化的參與度與能見度，也讓更多海外研究機構願意與臺灣產學研界建立正式合作關係。

三大努力方向，三大挑戰與轉機

邱教授將持續朝向三個方向努力：一是推動全國性跨域產學平台，串聯高科技研發製造、能源永續與AI應用場域；二是培養更多具備工程倫理、國際視野與產業實戰力的新世代科技管理與人才；三是戮力推動將產學合作真正內化為高等教育的一部分。在臺科大校內，倡議推動跨系所、跨學院合作的育才平台，打破傳統單一科系訓練模式。例如產學創新學院積極合聘校內其他學院師資，讓學生具備跨域整合視角與能力。且推動跨校合作培育實務研發人才，整合各校重點強項並與產業鏈上下游對接。這些合作不僅提升技術研發能量，也為學生提供更多實習與聯合培訓資源。

展望未來，邱教授認為產學合作將面臨三大挑戰與轉機：一是如何深化平台化合作與長期機制建構，避免淪為一次性技術支援與廉價代工；二是培養學生跨域整合能力，結合AI、材料、軟硬體系統設計；三是推動企業深入參與教育設計，真正實現學用合一。少子女化已是無法忽視的現實，唯有政府部會繼續支持國內產業與大學端緊密合作進行人才培育，提供完整配套措施，引進優秀的國際人才來臺灣受教育，並於畢業後為臺灣產業所用，不光要提供學位及獎學金，還必須由企業提供職缺，以提高學生前來就讀的意願。若他們選擇留在臺灣，除了有穩定工作，還能創造就業機會。這部分不只是政府要思考對策，還需要產業大力支持，當國際上對手愈來愈多，臺灣更要思考如何保持競爭力，才能維持產業榮景。

產學合作為業界與學校的合作橋梁，既能落實學術研究，又能為企業培植研發潛力及孕育優秀人才，協助學校向業界爭取學術研究經費與設備，讓學生與產業無縫接軌，是能創造學校、企業與學生三贏的積極作為。邱教授將持續「學術研究為底氣、產學合作為方案、人才培育為目標」的信念，打造一個能夠讓教育與產業同頻共振的生態系統。他相信，唯有讓學生在學期間就能參與實務問題與技術挑戰，才能真正實現技術創新與人才升級的雙重目標。

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