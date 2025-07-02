守護教育機構個資 教育部啟動個資行政檢查作業

隨著各類教育服務機構越來越仰賴資訊系統，個人資料在不同單位間流通的頻率也明顯提高。為落實資訊安全保護個資，教育部針對與民眾接觸頻繁的單位包括私立學校、幼兒園、補習班、課後照顧中心，以及運動與體育團體等，辦理個資保護查核，盼能協助各單位強化個人資料的安全管理，避免資料被誤用或外洩。

教育部從112年起持續推動「個資行政檢查作業」，114年度的查核作業自今年5月起展開，預計進行至10月，透過書面審查與實地走訪的方式，協助各級教育機構檢視並加強資料保護措施，讓民眾在提供個資時能更放心。

教育部指出，這次查核重點包括各事業是否已建立並確實執行個資安全維護計畫，是否於蒐集、處理、利用、保存與刪除等各個環節，符合「個人資料保護法」規定，以及內部是否具備妥善的流程與保護機制。透過查核機制，期能及早發現潛在資安問題，協助單位即時改進，強化資料管理制度、降低風險。查核作業完成後，教育部將依據查核結果要求相關單位限期完成改善，並定期召開檢討會議，滾動修正查核重點與策略，持續強化教育機構的個資保護能力。

除了查核工作，教育部也提供多元的教育訓練課程，幫助各單位的工作人員更加了解個資相關法規，並熟悉正確的處理流程。

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