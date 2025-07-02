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守護教育機構個資 教育部啟動個資行政檢查作業

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部從112年起持續推動「個資行政檢查作業」，114年度的查核作業自今年5月起展開，預計進行至10月。本報資料照片
教育部從112年起持續推動「個資行政檢查作業」，114年度的查核作業自今年5月起展開，預計進行至10月。本報資料照片

隨著各類教育服務機構越來越仰賴資訊系統，個人資料在不同單位間流通的頻率也明顯提高。為落實資訊安全保護個資教育部針對與民眾接觸頻繁的單位包括私立學校、幼兒園、補習班、課後照顧中心，以及運動與體育團體等，辦理個資保護查核，盼能協助各單位強化個人資料的安全管理，避免資料被誤用或外洩。

教育部從112年起持續推動「個資行政檢查作業」，114年度的查核作業自今年5月起展開，預計進行至10月，透過書面審查與實地走訪的方式，協助各級教育機構檢視並加強資料保護措施，讓民眾在提供個資時能更放心。

教育部指出，這次查核重點包括各事業是否已建立並確實執行個資安全維護計畫，是否於蒐集、處理、利用、保存與刪除等各個環節，符合「個人資料保護法」規定，以及內部是否具備妥善的流程與保護機制。透過查核機制，期能及早發現潛在資安問題，協助單位即時改進，強化資料管理制度、降低風險。查核作業完成後，教育部將依據查核結果要求相關單位限期完成改善，並定期召開檢討會議，滾動修正查核重點與策略，持續強化教育機構的個資保護能力。

除了查核工作，教育部也提供多元的教育訓練課程，幫助各單位的工作人員更加了解個資相關法規，並熟悉正確的處理流程。

人資 個資 教育部

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