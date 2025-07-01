屏東縣114學年度國中小學第2階段新任校長遴選 結果出爐
屏東縣114學年度國民中小學第2階段新任校長遴選作業今天辦理完成，第2階段出缺國中校長出缺3人、國小校長出缺8人，教育處表示，依參與遴選人員的校務經營及詢答表現，以出缺學校校務現況及經營發展需求，綜合評判遴選合適的校長。
教育處表示，第2階段屏東縣114學年度國民中小學新任校長遴選結果如下：
國中第2階段出缺學校校長遴選結果：明正國中傅勤展教師獲遴選為高泰國中校長、里港國中柯文成教師獲遴選為光春國中校長、九如國中李立群教師獲遴選為長治國中校長，計3名。
國小第2階段出缺學校校長遴選結果：加祿國小陳德宗教師遴選為玉光國小校長、同安國小蔡錦豐教師遴選為昌隆國小校長、地磨兒國小唐世勇教師遴選為隘寮國小校長、中正國小蔡文雄教師遴選為興化國小校長、高朗國小黃如瑩教師遴選為田子國小校長、長榮百合國小高佩文教師遴選為丹路國小校長、崁頂國小顏乾明教師遴選為東海國小校長、鶴聲國小賴俊宏教師遴選為口社國小校長，共計8名。
教育處指出，此次獲遴選的校長將於114學年度起聘任，期許新任校長能秉持初衷，在學校奠定基礎上持續努力，承擔起帶領學校邁向卓越的重責大任。
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