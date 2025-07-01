快訊

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
資深媒體人和作家彭歌（左）百歲辭世。右為聯合報顧問張作錦。圖／本報資料照片
資深媒體人和作家彭歌（左）百歲辭世。右為聯合報顧問張作錦。圖／本報資料照片

資深媒體人和作家彭歌（本名姚朋）六月卅日辭世，享嵩壽一百歲。夫人陳瑛儒將為他在台北市聖家堂擧行追思彌撒，時間未定。文訊總編輯封德屏表示，彭歌能寫能譯，兼擅小說、散文和評論，在新聞界和藝文界都具重量級地位，是全方位的文人。

彭歌籍貫河北宛平，一九二六年生於天津。曾獲國立政治大學和美國伊利諾大學兩校新聞學碩士。初任職新生報，擔任總編輯和副社長，後在中央日報任總主筆、社長和發行人等職務，在香港時報董事長任內退休。

彭歌兼擅小說、散文和評論。他在聯合報副刋撰寫的「三三草」專欄，膾炙人口。另有長篇小說「落月」等六本，中篇小說「歸人記」等三本，短篇小說「道南橋下」等九本，散文「成熟的時代」等四十六本，論述「文學與社會」等九本，傳記「徐錫麟」等兩本，翻譯「天地一沙鷗」等八本。著作總計八十三本，可謂著作等身。

封德屏表示，一九五○年代聶華苓舉辦「春臺小集」，邀請殷張蘭熙、高陽、林海音、何凡、琦君、柏楊、王藍等作家定期聚會，談文論藝間寄寓理想。彭歌也是其中的一分子，他將文友的交往寫成「憶春臺舊友」一書，搭配照片與書信往來，寫活了那個時代的文人。晚年他還與黃天才、劉昌平、郭嗣汾、鐘鼎文等人組成「九老會」，定期聚會臧否時事、感懷故人。封德屏也曾受邀參加，見證那一代文人的優雅風流。

彭歌是文學的重量級推手。封德屏回憶，那個年代的出版社只要請得動彭歌寫書評，新書馬上二刷。他也是翻譯高手，某次林海音到彭歌新家拜訪，他告訴林海音，這間房子是靠翻譯「權力的滋味」版稅買的，幽默表示「出版社是我的恩人」。封德屏三個月前曾邀彭歌餐敘，可惜未見到面，沒想到竟是永別。

文學 小說 專欄

延伸閱讀

2025第五屆台灣房屋親情文學獎，3/31截止！

用小說整理人生 阮慶岳「銀波之舟」奪聯合報文學大獎

詩人「詹冰全集」出版 外孫蔡其昌：感受到政治人物的渺小

影／《詹冰全集》出版 卓榮泰：台灣文學里程碑

相關新聞

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

資深媒體人和作家彭歌(本名姚朋)六月卅日辭世，享嵩壽一百歲。夫人陳瑛儒將為他在台北市聖家堂擧行追思彌撒，時間未定。文訊總編...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

彰化縣國中校長遴選第一階段 千人大校由第一志願者上榜

彰化縣114學年第一學期國中校長遴選第一階段結果今底定，千人大校都由學校家長、教師代表屬意的校長人選調任，目前福興、萬興...

高雄女中成為台灣首間IBM SkillsBuild專案獎助學校

IBM舉辦的高中生AI夏令營今天在高雄展開，由 IBM 技術專家帶領高雄女中與高雄中學共70位高中生一起「玩AI」；預計...

第3屆文策院院長出爐 王敏惠：帶領文策院朝產業規模化與國際化前進

文策院今日召開第三屆第一次董事會，會中一致通過新任院長任命案，由資誠會計師事務所（PWC）副總經理王敏惠擔任院長，8月1...

從靈感到實戰，華碩AI PC成就企劃行動力！ATCC商業大賽激發學生創新潛能

全國最大商業實戰競賽——第22屆「ATCC全國大專院校商業個案大賽」總決賽於6月22日圓滿落幕。歷經4個月、千人、百隊的激烈競爭，由來自國立臺北科技大學與國立臺北商業大學組成的5人團隊「你資後財會資道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。