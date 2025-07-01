彰化縣國中校長遴選第一階段 千人大校由第一志願者上榜

彰化縣114學年第一學期國中校長遴選第一階段結果今底定，千人大校都由學校家長、教師代表屬意的校長人選調任，目前福興、萬興、草湖、溪州4所國中校長出缺，候用校長有機會被派任。

員林市有員林、大同、明倫3所國中，3校校長和埔心國中校長都申請退休，產生連動缺額，有資格調動的校長填選志願，經相關國中家長、教師的代表，及教育處主管和專家學者組成的遴選委員會面試，第一階段調動名單為彰泰調大同、彰興調彰泰、北斗調彰興、萬興調北斗、溪湖調明倫、福興調溪湖、永靖調員林、陽明調永靖、溪州調陽明、和群調埔心、草湖調和群。芬園、大村、大城3國中校長連任原校。

據教育界人士指出，陽明、員林、大同、彰泰和連年總量管制的彰興都是大校，陽明國中更是歷史悠久的升學龍頭名校，順利調任這些學校的校長都以最高積分和第一志願調入，陽明國中因升學和行政兩責任重大，各校長幾經考慮，僅1人填選要去陽明，果然通過遴選如願。

教育界人士表示，大部分校長有備而來，對申請調動志願的前三名學校都能掌握目前遭遇問題、所需建設項目，僅兩名校長胸有成竹，表明赴任後將以經驗「兵來將擋」，對於現階段有校內難解事務的學校，申請前去的校長已做準備，希望化解糾紛，帶領學校繼續發展。

彰化縣政府原訂學生人數千人以上的學校校長，開放外縣市登記參加遴選，被稱作「校長海選」，未料報名從缺。據了解，參加第一階段遴選的國中校長各憑積分填志願，面試時被檢視過去辦學績效，有的如願到理想學校，有的退而求居次。

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