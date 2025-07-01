高雄女中成為台灣首間IBM SkillsBuild專案獎助學校

IBM舉辦的高中生AI夏令營今天在高雄展開，由 IBM 技術專家帶領高雄女中與高雄中學共70位高中生一起「玩AI」；預計在為期兩天的AI營會結束時，開發出結合IBM AI與雲端技術的聊天機器人。高雄女中日前與 IBM 簽署合作協議，成為台灣第一所獲得IBM SkillsBuild獎助金的學校；今天開幕的AI夏令營是這次合作的亮點之一。

IBM提供一萬美元獎助金支持該校推廣 IBM SkillsBuild 數位學習平台，協助同學們強化AI與STEM領域知識。目前高雄女中已有超過2200名師生在學習平台註冊，啟動數位學習之旅。學生可依個人興趣與學習節奏，自主探索超過1000堂課程。台灣IBM總經理李正屹表示，代理式AI（Agentic AI）將驅動新一波企業數位轉型，培育AI技能人才刻不容緩。透過持續在各級學校推廣 SkillsBuild，IBM 期望協助更多學生掌握AI、雲端運算、資訊安全等應用科技，成為產業與企業的關鍵人才。

高雄女中校長鄭文儀指出，高雄女中很榮幸成為台灣第一所正式參與IBM獎助計畫的學校；可將IBM的尖端科技知識與產業經驗融入學校教育內容。IBM SkillsBuild提供了豐富、多元的課程，能夠協助同學們在理論與實務領域建立全球視野。高雄市教育局副局長吳文靜今天也親臨現場，感謝IBM積極實踐企業社會責任，為高雄學子帶來寶貴的學習資源。

此次AI夏令營的議程由20多位 IBM 員工與高雄女中老師們共同策劃，邀請 IBM AI科學家、創新轉型顧問及多位軟硬體技術專家親自授課，指導學生運用 IBM watsonx、watsonx Assistant、IBM Cloud 等技術，搭配設計思維（Design Thinking），打造TJBot 聊天機器人，並提出解決社會議題的創意，期待展現科技的正向影響力。所有同學在參加營隊前皆完成了SkillsBuild七小時的先修課程，以利在實作時充分應用。議程中並安排 IBM 的雄中與雄女校友與學弟妹們分享職業生涯規劃心得。 三位即將升高二的高雄女中學生，今天參加 2025 IBM AI 夏令營，學習開發 TJBot 聊天機器人。圖／IBM提供

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