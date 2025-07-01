高雄女中成為台灣首間IBM SkillsBuild專案獎助學校
IBM舉辦的高中生AI夏令營今天在高雄展開，由 IBM 技術專家帶領高雄女中與高雄中學共70位高中生一起「玩AI」；預計在為期兩天的AI營會結束時，開發出結合IBM AI與雲端技術的聊天機器人。高雄女中日前與 IBM 簽署合作協議，成為台灣第一所獲得IBM SkillsBuild獎助金的學校；今天開幕的AI夏令營是這次合作的亮點之一。
IBM提供一萬美元獎助金支持該校推廣 IBM SkillsBuild 數位學習平台，協助同學們強化AI與STEM領域知識。目前高雄女中已有超過2200名師生在學習平台註冊，啟動數位學習之旅。學生可依個人興趣與學習節奏，自主探索超過1000堂課程。台灣IBM總經理李正屹表示，代理式AI（Agentic AI）將驅動新一波企業數位轉型，培育AI技能人才刻不容緩。透過持續在各級學校推廣 SkillsBuild，IBM 期望協助更多學生掌握AI、雲端運算、資訊安全等應用科技，成為產業與企業的關鍵人才。
高雄女中校長鄭文儀指出，高雄女中很榮幸成為台灣第一所正式參與IBM獎助計畫的學校；可將IBM的尖端科技知識與產業經驗融入學校教育內容。IBM SkillsBuild提供了豐富、多元的課程，能夠協助同學們在理論與實務領域建立全球視野。高雄市教育局副局長吳文靜今天也親臨現場，感謝IBM積極實踐企業社會責任，為高雄學子帶來寶貴的學習資源。
此次AI夏令營的議程由20多位 IBM 員工與高雄女中老師們共同策劃，邀請 IBM AI科學家、創新轉型顧問及多位軟硬體技術專家親自授課，指導學生運用 IBM watsonx、watsonx Assistant、IBM Cloud 等技術，搭配設計思維（Design Thinking），打造TJBot 聊天機器人，並提出解決社會議題的創意，期待展現科技的正向影響力。所有同學在參加營隊前皆完成了SkillsBuild七小時的先修課程，以利在實作時充分應用。議程中並安排 IBM 的雄中與雄女校友與學弟妹們分享職業生涯規劃心得。
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…校友心聲、學校特色完整攻略
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言