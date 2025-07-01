快訊

民眾黨集結小草聲援 陳佩琪哽咽：隕落人命的事情不要再發生

扯！民間救護車過紅燈撞死騎士 肇事駕駛兼業主竟「無照上路」

卓君澤生了！威廉遭起訴後首露臉 她謝老公扛起一切

高雄女中成為台灣首間IBM SkillsBuild專案獎助學校

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高雄市教育局副局長吳文靜（右二）、高雄女中校長鄭文儀（左二）、及高雄中學校長莊福泰（右一）共同參加 IBM 為雄女和雄中同學舉辦的 2025 IBM AI 夏令營開幕式。圖／IBM提供
高雄市教育局副局長吳文靜（右二）、高雄女中校長鄭文儀（左二）、及高雄中學校長莊福泰（右一）共同參加 IBM 為雄女和雄中同學舉辦的 2025 IBM AI 夏令營開幕式。圖／IBM提供

IBM舉辦的高中生AI夏令營今天在高雄展開，由 IBM 技術專家帶領高雄女中與高雄中學共70位高中生一起「玩AI」；預計在為期兩天的AI營會結束時，開發出結合IBM AI與雲端技術的聊天機器人。高雄女中日前與 IBM 簽署合作協議，成為台灣第一所獲得IBM SkillsBuild獎助金的學校；今天開幕的AI夏令營是這次合作的亮點之一。

IBM提供一萬美元獎助金支持該校推廣 IBM SkillsBuild 數位學習平台，協助同學們強化AI與STEM領域知識。目前高雄女中已有超過2200名師生在學習平台註冊，啟動數位學習之旅。學生可依個人興趣與學習節奏，自主探索超過1000堂課程。台灣IBM總經理李正屹表示，代理式AI（Agentic AI）將驅動新一波企業數位轉型，培育AI技能人才刻不容緩。透過持續在各級學校推廣 SkillsBuild，IBM 期望協助更多學生掌握AI、雲端運算、資訊安全等應用科技，成為產業與企業的關鍵人才。

高雄女中校長鄭文儀指出，高雄女中很榮幸成為台灣第一所正式參與IBM獎助計畫的學校；可將IBM的尖端科技知識與產業經驗融入學校教育內容。IBM SkillsBuild提供了豐富、多元的課程，能夠協助同學們在理論與實務領域建立全球視野。高雄市教育局副局長吳文靜今天也親臨現場，感謝IBM積極實踐企業社會責任，為高雄學子帶來寶貴的學習資源。

此次AI夏令營的議程由20多位 IBM 員工與高雄女中老師們共同策劃，邀請 IBM AI科學家、創新轉型顧問及多位軟硬體技術專家親自授課，指導學生運用 IBM watsonx、watsonx Assistant、IBM Cloud 等技術，搭配設計思維（Design Thinking），打造TJBot 聊天機器人，並提出解決社會議題的創意，期待展現科技的正向影響力。所有同學在參加營隊前皆完成了SkillsBuild七小時的先修課程，以利在實作時充分應用。議程中並安排 IBM 的雄中與雄女校友與學弟妹們分享職業生涯規劃心得。

三位即將升高二的高雄女中學生，今天參加 2025 IBM AI 夏令營，學習開發 TJBot 聊天機器人。圖／IBM提供
三位即將升高二的高雄女中學生，今天參加 2025 IBM AI 夏令營，學習開發 TJBot 聊天機器人。圖／IBM提供

高雄女中 科學家 夏令營

延伸閱讀

「MAZDA 享馭專案」七月再升級 低頭款、零利率、再享延長保固！

因應夏季天氣炎熱...友善機車族 北市夏季縮短紅燈秒數

深夜20歲少婦帶7月大嬰唱K 彰警勸導快回家休息

嘉縣動保夏令營登場 翁章梁為水豚寶寶命名Do Re Mi

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

第3屆文策院院長出爐 王敏惠:帶領文策院朝產業規模化與國際化前進

文策院今日召開第三屆第一次董事會，會中一致通過新任院長任命案，由資誠會計師事務所（PWC）副總經理王敏惠擔任院長，8月1...

從靈感到實戰，華碩AI PC成就企劃行動力！ATCC商業大賽激發學生創新潛能

全國最大商業實戰競賽——第22屆「ATCC全國大專院校商業個案大賽」總決賽於6月22日圓滿落幕。歷經4個月、千人、百隊的激烈競爭，由來自國立臺北科技大學與國立臺北商業大學組成的5人團隊「你資後財會資道

百年來第二位非美籍得主 台師大教授獲美國學會終身成就獎

國立台灣師範大學今天表示，教育心理與輔導學系特聘教授、教育學院院長田秀蘭，6月榮獲美國生涯發展學會（NCDA, Nati...

暑假首場「 夢的N次方」台南登場 用數位實踐差異化教學

今年暑假全國首場國中小教師專業自主增能研習，「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國70...

教師減壓效果有限…脫北潮未減 議員以數據爭取首都加給

高房價、物價讓北市「教師脫北潮」狀況越發嚴重，不少教團呼籲應從實質面補助或發首都加給，但教育局曾發函中央遭婉拒，議員認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。