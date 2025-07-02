緯育 TibaMe 攜手 104 打造「就業列車」，一站式 IT 轉職服務升級，強化求職競爭力，助人才加速到位

面對數位科技職相關工作機會月破 25 萬、非本科轉職者求職困境加劇，緯育 TibaMe 宣布「就業列車」計畫正式升級上線，首次整合台灣最大求職平台 104 人力銀行的就業輔導資源，打造學習到就業無縫接軌的一站式轉職支持服務，幫助學員從「技術訓練」到「職場就業」一次到位。

IT 轉職直達快線啟動，就業列車帶學員直達新職涯。 緯育 TibaMe／提供

技術力 + 就業力，就業列車雙引擎打造轉職直達快線

緯育 TibaMe 深耕數位科技轉職培訓，觀察到許多學員在學成後可能面臨求職卡頓點：缺乏面試經驗、轉職身份的履歷能見度不高。緯育 TibaMe 就業列車，即是針對這些卡頓點，設計出能幫助通關的直達列車。

● 就業輔導整合 104 專業資源：

緯育 TibaMe 協助學員養成核心技術能力後，由 104 求職顧問指導履歷與模擬面試訓練，提升學員求職競爭力。

● 履歷標註強化履歷能見度：

經完整就業輔導，學員於 104 人力銀行的履歷可獲「緯育 TibaMe 結訓標註」，根據合作數據顯示，其企業邀約面試率平均提升超過 30%。

● 面試媒合增加就業機會：

緯育 TibaMe 每月舉辦企業面試媒合活動，讓學員有機會與企業 HR 或技術主管當面對談，實現訓練完直接上場求職。

緯育 TibaMe 面試媒合活動，讓學員直接對接企業 HR或技術主管，提升求職命中率。 緯育 TibaMe／提供

攜手 104 協助學員打通進入企業的最後一哩路

「透過緯育 TibaMe 的培訓與就業媒合，我順利錄取了國內最大的財經資料庫公司 Java 工程師職位。」轉職成功學員宋源翊更分享，很特別的是部門中超過一半同事也來自緯育，足見企業對緯育 TibaMe 人才的高度肯定！

緯育 TibaMe 副總經理黄永鑫表示，緯育學員的就業率高達 95%，核心關鍵是透過系統性的培訓及專題實踐，讓不同學經歷的學員在結訓後，建立能在職場上解決工作任務的能力，成為企業願意挑選與肯定的人才。為此，我們希望讓更多優質人才被看見，同時協助企業更精準接軌所需人才。此次與 104 的合作，正是把這個願景落實成行動。

緯育 TibaMe 學員宋源翊成功加入台灣經濟新報社，擔任 Java 工程師，與多位同為緯育出身的同仁並肩打造金融科技系統。 緯育 TibaMe／提供

104 助攻數位科技人才就業力，推升企業找才效率

104 人力銀行總經理陳嵩榮指出，根據 104 人力銀行數據顯示，2025年數位科技相關工作機會單月就超過 25 萬，找數位科技相關工作的求職者年增幅 4% 。數位科技企業、人才需要更高效率媒合匹配。

此次合作整合「104 學習精靈」職涯模組，透過履歷優化、模擬面試與履歷標註，協助學員從學習端養成實用技能，最終成功轉化為企業所需的即戰力，提升學員職涯銜接效率。

104 學習精靈運用 104 人力銀行專業媒合優勢，提供職場人士各種學習資源的就業力培訓服務。 104 人力銀行／提供

結訓即具備 Ready-to-work 能力，打造人才永續新模式

緯育 TibaMe 過去已成功培訓超過 9,000 位學員，並與超過 1,600 間求才企業合作，未來將持續優化訓練內容與職涯支援服務，期許「就業列車」實現學習與就業接軌，為台灣數位科技轉職生態注入永續動能。

緯育 TibaMe 面試媒合活動合影，幫助學員從教室走向職場，實踐所學邁向 IT 新職涯。 緯育 TibaMe／提供

立即加入「緯育 TibaMe 就業列車」：https://lihi.cc/Eokqu

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