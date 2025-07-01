從靈感到實戰，華碩AI PC成就企劃行動力！ATCC商業大賽激發學生創新潛能
全國最大商業實戰競賽——第22屆「ATCC全國大專院校商業個案大賽」總決賽於6月22日圓滿落幕。歷經4個月、千人、百隊的激烈競爭，由來自國立臺北科技大學與國立臺北商業大學組成的5人團隊「你資後財會資道」代表華碩出賽，最終在總決賽拿下季軍佳績！
作為本屆提供最高實作預算與AI PC筆電支援的企業夥伴，華碩全力協助參賽團隊將創意落地實現，展現AI技術於真實場域中的應用潛能。以邁向「全方位AI公司」為願景，華碩擁有業界最完整的AI PC產品線，涵蓋Copilot+ PC與多款AI驅動生產力工具。本次代表隊亦延續「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」品牌精神，建構「企劃行動家支持生態系」，實踐AI PC於年輕世代的創意與企劃應用場景，讓構思、撰寫、執行更加高效靈活。
華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示：「每位踏上決賽殿堂的同學都是經過實戰淬鍊的行動者，我們見證年輕世代如何以行動詮釋華碩 AI PC 的創新潛能。華碩深受啟發，也將持續透過創新專案與校園合作，陪伴更多青年實現想法，探索 AI PC的無限未來。」
「你資後財會資道」隊長、臺北科技大學同學趙祖威分享：「身為一位籌辦過無數活動的企劃人，腦中常常浮現『如果有一個工具能帶來靈感該有多好』的想法。這次我們希望透過華碩AI PC的效能，減輕企劃撰寫的負擔，激發更多創意可能，為每位企劃行動家節省寶貴時間，發揮更大的影響力！」
華碩投入ATCC競賽，源自對創新的堅持——真正具價值的技術，來自企業與使用者的雙向對話。透過參賽隊伍的實作提案，從平台開發、社群經營，到訪談調查與體驗活動，累積第一線消費者的真實數據回饋，包括社群經營破千粉絲、近2千位實際體驗者、3,500份問卷等，洞察年輕世代如何理解科技、想像產品，實踐「發揮眾智，創意擇優」的精神，成為華碩AI技術持續演進的重要推力。
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