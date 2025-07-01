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百年來第二位非美籍得主 台師大教授獲美國學會終身成就獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大教育心理與輔導學系特聘教授、教育學院院長田秀蘭，6月榮獲美國生涯發展學會頒發終身成就獎。圖／台師大提供
台師大教育心理與輔導學系特聘教授、教育學院院長田秀蘭，6月榮獲美國生涯發展學會頒發終身成就獎。圖／台師大提供

國立台灣師範大學今天表示，教育心理與輔導學系特聘教授、教育學院院長田秀蘭，6月榮獲美國生涯發展學會（NCDA, National Career Development Association）頒發終身成就獎，成為台灣首位獲此殊榮的學者，更是該學會創立百餘年來，美國以外的第二位外籍學者獲此最高榮譽。

台師大表示，田秀蘭長年致力於將台灣及華語世界的實務經驗與研究成果推上國際舞台，積極參與NCDA與亞太生涯發展協會（APCDA）等國際組織，致力於促進全球對華語文化背景下職涯議題的理解與重視，提升華人地區在國際職涯教育話語圈的能見度與影響力。

田秀蘭表示，「我應該是臺灣第一位獲獎，目前亞太地區加上我只有兩位，另一位則來自以色列。」當時是在忙碌之中交出履歷，後來才知道亞太生涯發展學會、測驗出版社，還有許多夥伴們都幫忙寫推薦函。多年來，推動將國際職涯評量工具引入台灣，並翻譯為中文，廣泛應用於華語地區。

台師大指出，田秀蘭長年耕耘於K–12生涯教育政策推動、職涯課程與評量工具設計、主持過多項國家級研究計畫，也是亞太生涯發展學會（APCDA）的創會成員與前任理事長，這份肯定，既彰顯其數十年來在領域中的投入，更是對台灣生涯教育成果躍上國際舞台的一份見證。

台師大說，田秀蘭除了力促台師大教育學院的國際交流，也致力於研究多元族群的生涯發展，包括女性重返職場、弱勢青少年、身心障礙者照顧者、以及物質成癮者。近年來，參與推動的標竿計畫，也以這些群體為對象，希望透過生涯輔導，協助其重新連結自我與社會。

華語 職涯 台師大

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