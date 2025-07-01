百年來第二位非美籍得主 台師大教授獲美國學會終身成就獎
國立台灣師範大學今天表示，教育心理與輔導學系特聘教授、教育學院院長田秀蘭，6月榮獲美國生涯發展學會（NCDA, National Career Development Association）頒發終身成就獎，成為台灣首位獲此殊榮的學者，更是該學會創立百餘年來，美國以外的第二位外籍學者獲此最高榮譽。
台師大表示，田秀蘭長年致力於將台灣及華語世界的實務經驗與研究成果推上國際舞台，積極參與NCDA與亞太生涯發展協會（APCDA）等國際組織，致力於促進全球對華語文化背景下職涯議題的理解與重視，提升華人地區在國際職涯教育話語圈的能見度與影響力。
田秀蘭表示，「我應該是臺灣第一位獲獎，目前亞太地區加上我只有兩位，另一位則來自以色列。」當時是在忙碌之中交出履歷，後來才知道亞太生涯發展學會、測驗出版社，還有許多夥伴們都幫忙寫推薦函。多年來，推動將國際職涯評量工具引入台灣，並翻譯為中文，廣泛應用於華語地區。
台師大指出，田秀蘭長年耕耘於K–12生涯教育政策推動、職涯課程與評量工具設計、主持過多項國家級研究計畫，也是亞太生涯發展學會（APCDA）的創會成員與前任理事長，這份肯定，既彰顯其數十年來在領域中的投入，更是對台灣生涯教育成果躍上國際舞台的一份見證。
台師大說，田秀蘭除了力促台師大教育學院的國際交流，也致力於研究多元族群的生涯發展，包括女性重返職場、弱勢青少年、身心障礙者照顧者、以及物質成癮者。近年來，參與推動的標竿計畫，也以這些群體為對象，希望透過生涯輔導，協助其重新連結自我與社會。
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…校友心聲、學校特色完整攻略
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言