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中市府暑期強化水域安全 盼學生泳技合格率達5成

中央社／ 台中1日電

暑期到來，不少民眾會從事水上活動，台中市長盧秀燕今天提醒戲水時要兼顧安全，也將持續強化學校游泳教育，明年目標學生游泳技能檢測合格率能達5成。

天氣炎熱，正值暑期，民眾從事水上活動增加，台中市政府今天在市政會議中安排教育局、消防局及觀光旅遊局專案報告「強化暑假期間水域安全」，盧秀燕在會中提醒，市民戲水或從事水上活動，也要兼顧安全。

根據消防局從111年到114年6月的統計資料顯示，每年溺水人數以5、6月份最高。盧秀燕認為，發生溺水事件最高的月份不是7、8月的暑假期間，而是以5、6月最高，未來台中市水域安全相關整備、提醒工作將提前至4月進行，加強人員部署及增設警示牌，以有效預防事故發生。

盧秀燕表示，推動戲水安全不僅是短期任務，更是長期公共安全工程，未來市府將持續強化學校游泳教育，明年目標學生游泳合格率達5成，並盤點校地加速游泳池新建，逐步提升學生自救能力。

為培養學生游泳能力，教育局長蔣偉民表示，有泳池學校全年段實施游泳課，無泳池學校則搭乘交通車至鄰近游泳池上課，打造綿密游泳教學網。

蔣偉民說，目前台中市約8成學校開設游泳課，並訂有各教育階段基本指標，國小需游泳前進15公尺、換氣3次以上；國中需游泳前進25公尺、換氣5次以上；高中則是仰、蛙、蝶、捷式任選一式完成50公尺，檢測合格頒發技能認證書。

蔣偉民認為，由於游泳教學主要是希望成為學生樂趣，不要有壓力，所以不會嚴格要求學生通過檢測，目前合格率約45%，明年希望達到50%。

盧秀燕 教育局

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