暑假首場「 夢的N次方」台南登場 用數位實踐差異化教學

今年暑假全國首場國中小教師專業自主增能研習，「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。教育部表示，南市長期推動的數位融入課中差異化教學已準備開花結果，這樣的執政方向與國教署及夢N工作坊的主軸不謀而合。教育局長鄭新輝強調，藉由教師專業的成長，讓學生每堂都有學習。

夢N邁入11年，發起人爽文國中教師王政忠表示，十年前沒有人想到會有一群人可以因著相近的理念、相仿的傻勁、相同的熱情陪伴全國國中小教師在教學共備、自主增能的路上成長茁壯、協力同行，「我們竟然做到了」。今年工作坊開設的24班，從去年的「數位協力」進化為今年的「數位實踐」，更著重教師如何選用適切的數位工具差異化教學，協助教師教得更好，每個學生在學習上都值得驕傲。

國教署中小學組副組長蕭奕志表示，夢N一路走來不斷創新，11年來已經有5萬2千多人參加工作坊開的課程，另「實踐家」部分，每年都有800多位老師參加，也累積了4200多人來研習，顯示老師們即使相當辛苦，但重視專業成長，以行動參加研習，讓孩子在課堂上的學習更有效率。「當夢N將邁入第二個十年，過去的理念值得堅持，未來的想望也期待實踐。」

教育局長鄭新輝說，這次台南場共有700多位老師參加，感佩老師一放暑假就參加教師的專業成長學習，不忘初衷地提升自己的專業；教育首重扎根基礎，最重要的就是強化老師的專業，進而提升孩子的學習力。南市推課中差異化教學多年，2022年是建立階段，今年進入發展階段，目前學校已有30%至50%老師在做課中差異化教學，過去被認為不可能做到的事，透過數位平台、微課程輔助已能達成，希望每堂課都能讓孩子有學習。

兩天的「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起在台南二中舉行，除了台南的老師參加外，也吸引他縣市教師來參加，不少人拉著行李箱趕到會場參加開幕式，教育局也在現場擺設工作坊講師的課程介紹。部分老師表示，今天起放暑假，一早趕來參加工作坊，主要是提升自己的專業，吸取其他導師的經驗，讓自己更能掌握教學的技巧和新知的脈動，每年來參加都有收穫，也是1年終充電的好機會。 「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影 「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影 「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影 「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影

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