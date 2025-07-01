快訊

彭振聲：先前認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

省3347元！漢堡王「最新優惠券」24種方案 現享買1送1

台灣台語小說家、詩人陳雷辭世 李遠哀悼將頒旌揚狀

暑假首場「 夢的N次方」台南登場 用數位實踐差異化教學

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影

今年暑假全國首場國中小教師專業自主增能研習，「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。教育部表示，南市長期推動的數位融入課中差異化教學已準備開花結果，這樣的執政方向與國教署及夢N工作坊的主軸不謀而合。教育局長鄭新輝強調，藉由教師專業的成長，讓學生每堂都有學習。

夢N邁入11年，發起人爽文國中教師王政忠表示，十年前沒有人想到會有一群人可以因著相近的理念、相仿的傻勁、相同的熱情陪伴全國國中小教師在教學共備、自主增能的路上成長茁壯、協力同行，「我們竟然做到了」。今年工作坊開設的24班，從去年的「數位協力」進化為今年的「數位實踐」，更著重教師如何選用適切的數位工具差異化教學，協助教師教得更好，每個學生在學習上都值得驕傲。

國教署中小學組副組長蕭奕志表示，夢N一路走來不斷創新，11年來已經有5萬2千多人參加工作坊開的課程，另「實踐家」部分，每年都有800多位老師參加，也累積了4200多人來研習，顯示老師們即使相當辛苦，但重視專業成長，以行動參加研習，讓孩子在課堂上的學習更有效率。「當夢N將邁入第二個十年，過去的理念值得堅持，未來的想望也期待實踐。」

教育局長鄭新輝說，這次台南場共有700多位老師參加，感佩老師一放暑假就參加教師的專業成長學習，不忘初衷地提升自己的專業；教育首重扎根基礎，最重要的就是強化老師的專業，進而提升孩子的學習力。南市推課中差異化教學多年，2022年是建立階段，今年進入發展階段，目前學校已有30%至50%老師在做課中差異化教學，過去被認為不可能做到的事，透過數位平台、微課程輔助已能達成，希望每堂課都能讓孩子有學習。

兩天的「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起在台南二中舉行，除了台南的老師參加外，也吸引他縣市教師來參加，不少人拉著行李箱趕到會場參加開幕式，教育局也在現場擺設工作坊講師的課程介紹。部分老師表示，今天起放暑假，一早趕來參加工作坊，主要是提升自己的專業，吸取其他導師的經驗，讓自己更能掌握教學的技巧和新知的脈動，每年來參加都有收穫，也是1年終充電的好機會。

「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。記者鄭惠仁／攝影

教師 台南

延伸閱讀

今起放暑假孩子營養不放假 南市守護弱勢學童暑期每一餐

因應少子化衝擊 南市教局年底前完成學區調整

影／南市教育局出版老照片專書！赤腳奔跑校園的小男生竟是「工藝大師」

暑假到台南天文館摘星 還有嘉年華集章抽大獎

相關新聞

台語小說創作量最大的作家 陳雷在加拿大辭世 

台語小說家、詩人陳雷（本名吳景裕）於加拿大當地時間6月27日下午辭世於多倫多，文化部長李遠聞訊表達哀悼。他表示，陳雷畢生...

教師減壓效果有限…脫北潮未減 議員以數據爭取首都加給

高房價、物價讓北市「教師脫北潮」狀況越發嚴重，不少教團呼籲應從實質面補助或發首都加給，但教育局曾發函中央遭婉拒，議員認為...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

暑假首場「 夢的N次方」台南登場 用數位實踐差異化教學

今年暑假全國首場國中小教師專業自主增能研習，「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國70...

金門「圓頭六藝獎」頒獎 首次擴及全縣296位學子獲獎

金門第四屆「圓頭六藝獎」頒獎典禮今天在文化局演藝廳隆重舉行，今年首次擴大至全縣小學徵件，共有13所學校、296名學生獲獎...

因應少子化衝擊 南市教局年底前完成學區調整

受少子化影響，台南市今年小一新生明顯減少，除了偏鄉小校招不到新生，市區學校也普遍減班，有的從5班減為3班，有的從3班減為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。