暑假首場「 夢的N次方」台南登場 用數位實踐差異化教學
今年暑假全國首場國中小教師專業自主增能研習，「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起2天在台南二中登場，有自全國700位熱血教師參加。教育部表示，南市長期推動的數位融入課中差異化教學已準備開花結果，這樣的執政方向與國教署及夢N工作坊的主軸不謀而合。教育局長鄭新輝強調，藉由教師專業的成長，讓學生每堂都有學習。
夢N邁入11年，發起人爽文國中教師王政忠表示，十年前沒有人想到會有一群人可以因著相近的理念、相仿的傻勁、相同的熱情陪伴全國國中小教師在教學共備、自主增能的路上成長茁壯、協力同行，「我們竟然做到了」。今年工作坊開設的24班，從去年的「數位協力」進化為今年的「數位實踐」，更著重教師如何選用適切的數位工具差異化教學，協助教師教得更好，每個學生在學習上都值得驕傲。
國教署中小學組副組長蕭奕志表示，夢N一路走來不斷創新，11年來已經有5萬2千多人參加工作坊開的課程，另「實踐家」部分，每年都有800多位老師參加，也累積了4200多人來研習，顯示老師們即使相當辛苦，但重視專業成長，以行動參加研習，讓孩子在課堂上的學習更有效率。「當夢N將邁入第二個十年，過去的理念值得堅持，未來的想望也期待實踐。」
教育局長鄭新輝說，這次台南場共有700多位老師參加，感佩老師一放暑假就參加教師的專業成長學習，不忘初衷地提升自己的專業；教育首重扎根基礎，最重要的就是強化老師的專業，進而提升孩子的學習力。南市推課中差異化教學多年，2022年是建立階段，今年進入發展階段，目前學校已有30%至50%老師在做課中差異化教學，過去被認為不可能做到的事，透過數位平台、微課程輔助已能達成，希望每堂課都能讓孩子有學習。
兩天的「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今起在台南二中舉行，除了台南的老師參加外，也吸引他縣市教師來參加，不少人拉著行李箱趕到會場參加開幕式，教育局也在現場擺設工作坊講師的課程介紹。部分老師表示，今天起放暑假，一早趕來參加工作坊，主要是提升自己的專業，吸取其他導師的經驗，讓自己更能掌握教學的技巧和新知的脈動，每年來參加都有收穫，也是1年終充電的好機會。
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…校友心聲、學校特色完整攻略
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言