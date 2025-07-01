教師減壓效果有限…脫北潮未減 議員以數據爭取首都加給

高房價、物價讓北市「教師脫北潮」狀況越發嚴重，不少教團呼籲應從實質面補助或發首都加給，但教育局曾發函中央遭婉拒，議員認為，市府應比照當時爭取警察首都加給，提出更具體、客觀數據，再次提案。教育局允諾，將整理相關資料持續向中央爭取。

近3年教師缺額均超過1800人，高物價加上房租壓力，成為老師不願到台北任教主因，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙分析，大台北居住壓力尤為明顯，加上目前政府仍未給予實質性補助，導致願意來北市任教意願降低，若能對代理及正式老師提供租屋補貼及社宅，透過具體而有彈性的支持機制，減輕生活負擔，才有可能減緩脫北潮影響。

議員曾獻瑩指出，教師不僅須負擔教學，還需處理行政事務與高密度的親師溝通，勞動強度高且心理負荷沉重，雖然市長蔣萬安曾喊出要幫教師減壓，但實際效果有限，就連提出「首都加給」都被教育部打回票，他認為，教育局應拿出更實際數據與合理指標，盤點教育現場壓力，重新提案，為教師爭取合理待遇。

曾獻瑩舉例，北市警局現階段首都加給，是當初提出具體勤務壓力數據與全國比較，包含2010至2012間集會遊行達4876場次動員逾21萬1924人次，占直轄市總數近四成，其他包含特種勤務、報案、交通疏導等都高居榜首，呼籲教育局除提出「各縣市最低生活費」差異外，更應納入物價，房價、房租壓力客觀因素，重新向教育部提案。

國教行動聯盟常務理事、台北市教師會前理事長張文昌建議行政院人事總處於2013年委託學者進行「地域加給合理性」專案研究提出32項主客觀依據評量指標，涵蓋交通、地理環境、艱苦程度與經濟條件等面向並賦予權重，當時雖為離島與山僻地區所設，但其科學化評量方式可供都會區參考，建議教育局可應此建立符合教師處境的指標體系，作為推動「首都加給」的量化依據。

教育局表示，今年2月26日曾發函教育部建請納入教師首都加給，惟經教育部回覆尚需考量各類人員待遇衡平性及財政情形，影響層面較廣，局內會持續與中央溝通，爭取合理待遇，同時衡量財政狀況適度提高獲獎者獎金額度，提高績優教師實質所得。

教育局坦言，與警察勤務繁重加成透過陳抗次數等方式量化呈現的情形不同，教學現場工作複雜性難透過單一指標衡量，不論是兼任行政職務、導師或科任教師業務不同，加上北北基桃生活圈已形成，行政院認為難有具體指標，呼籲中央應盡快整合跨縣市意見舉行會議，近日也會整理資料再次向中央提出相關加給。

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