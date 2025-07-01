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台語小說創作量最大的作家 陳雷在加拿大辭世 

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台語小說作家陳雷。圖／文化部提供
台語小說作家陳雷。圖／文化部提供

台語小說家、詩人陳雷（本名吳景裕）於加拿大當地時間6月27日下午辭世於多倫多，文化部長李遠聞訊表達哀悼。他表示，陳雷畢生致力於台灣台語文學推展，開創戰後台語小說的重要風格，其作品不僅見證台灣歷史，也厚植在地語言的文學表達力，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。 

陳雷出生於上海，6歲時隨家人返台定居，畢業於國立台灣大學醫學系，後赴加拿大取得免疫學博士學位，並長期旅居加拿大多倫多，為北美深具影響力的文學家。 

陳雷是台語文運動的重要推手，亦為《台文通訊》共同發起人之一。創作涵蓋小說、散文、劇本等多種文類，他是戰後第一位創作台灣台語小說的作家，也是目前為止台灣台語小說創作量最大的作家，代表作品包括小說集《永遠ê故鄉》、《歸仁阿媽》、《阿春無罪》，中篇小說《最後ê甘蔗園》，長篇小說《鄉史補記》，劇本《陳雷台灣話戲劇選集》，散文集《咱人ê視界》，以及選集《陳雷台語文學選》等。 

文化部表示，陳雷創作展現深厚的台灣意識，對歷史與社會具有批判性思考，並蘊含對故土的深情。文學評論者方耀乾指出，「其小說語言道地傳神，敘述及剪裁明快通暢，內容廣及台灣政治、社會、經濟、人心的各層面，尤其著重呈現台灣人在殖民統治下受苦扭曲的命運，人道精神濃厚。」 

陳雷於1980年代初期完成描寫二二八事件的長篇小說《百家春》，正值台灣解嚴之際，社會仍壟罩禁錮氣氛，此一當時罕見的議題作品刊載在鄭南榕主編的《自由時代》雜誌。另一作品《鄉史補記》則以台南西拉雅族為故事主軸，27萬字的鉅著，是目前台灣台語文學唯一一本大河小說，花費6年時間完成，讓台灣人重拾台灣近代史記憶。

2023年國立成功大學台灣文學系舉辦「陳雷台灣文學節」、2025年6月蔣發太孫玉枝台語文教育基金會頒發第2屆「發枝台語薪傳終身貢獻獎」，肯定他在台灣文學與創作方面的貢獻。

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