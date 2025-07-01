教育部學產基金加碼現金補助 海外參賽最高50萬元
教育部今天宣布，學產基金調高補助金額，參加國際比賽最高補助新台幣50萬元，跨縣市比賽最高20萬元，鼓勵學校挖掘並培訓有特殊專長的學生。
學產基金的歷史可追溯至300餘年前，熱心教育的民眾捐地興學，教育部透過出租收益，以「取之於教育、用之於教育」的精神，將租金所得用於低收入戶助學金、急難慰問金、學生工讀金等多項補助措施。
教育部今天發布新聞稿指出，學產基金近期修正2項規定，聚焦在「補助培訓具特殊專長需要協助學生」與「補助民間團體輔導需關懷學生」2大面向。
為了讓學校培訓更多有潛能的學子，教育部修法點將補助對象擴大到家庭訪問發現的特殊境遇家庭、遭遇困境家庭或清寒家庭的學生。並大幅調高補助金額，團隊出國參加國際比賽，補助額度由30萬元提高到50萬元；國內參賽補助上限由10萬元提高到20萬元；個人補助額度提高到5萬元，辦理成果發表會也有補助。
另外，學校評估列冊輔導學生，或是機構評估需關懷的少年，也都納入學產基金的補助範圍內，提供就學不穩定學生更多的專業輔導資源。同時，心理諮商補助費用調高為每次1600元，每人每年最高補助24次，強化支持力道。相關資訊可參考教育部指定承辦學校國立大湖農工網站。
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