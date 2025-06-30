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金門「圓頭六藝獎」頒獎 首次擴及全縣296位學子獲獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
邁入第4屆的金門「圓頭六藝獎」今天舉行頒獎典禮，今年首度擴及全縣小學徵件，共有296名學生獲獎。記者蔡家蓁／攝影
邁入第4屆的金門「圓頭六藝獎」今天舉行頒獎典禮，今年首度擴及全縣小學徵件，共有296名學生獲獎。記者蔡家蓁／攝影

金門第四屆「圓頭六藝獎」頒獎典禮今天在文化局演藝廳隆重舉行，今年首次擴大至全縣小學徵件，共有13所學校、296名學生獲獎，創下歷屆新高。

「圓頭六藝獎」設立於圓頭農牧創立同年，以教育部舉辦的六大領域競賽（體育、藝術、語文、資訊、科學、環境）為評選標準，嘉獎為金門爭光的優秀學子。從最初的金湖國小、賢庵國小起步，至今已獎勵逾千名學生。

本屆收到100多件申請，經評審後選出48組、296個獎項，獲獎者獲頒獎牌、圓頭牛肉麵券、獎學金及獎狀。

今天的典禮由金門烏克麗麗Club與董浩雲老師的演奏揭開序幕，中正國小舞獅隊更帶來榮獲全國特優的醒獅表演，展現金門學子的蓬勃朝氣。

圓頭農牧董事長薛承琛表示，回饋家鄉是圓頭的初衷，教育更是重中之重。鼓勵孩子培養多元興趣，提升未來競爭力，感謝師長們的付出，讓離島學生得以突破地域限制，在全國舞台發光發熱，呼籲更多企業及鄉親共同支持金門教育，形成善的循環。

金門 舞台 文化局

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