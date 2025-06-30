快訊

網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢洩密 北檢訊後以70萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

阮慶岳：建築師是責任 小說是歸宿

聯合報／ 記者陳宛茜／專訪
阮慶岳回台開業時曾主導南港高工圖書資訊大樓的設計。圖／阮慶岳提供
阮慶岳回台開業時曾主導南港高工圖書資訊大樓的設計。圖／阮慶岳提供

阮慶岳的手繪透視圖。圖／阮慶岳提供
阮慶岳的手繪透視圖。圖／阮慶岳提供

阮慶岳書桌的不遠處，有一個從街上拾來的浴缸，旁邊放了一塊木板，板上字跡已被植物掩蓋，寫著阮慶岳建築師事務所，暗示他的兩種身分。阮慶岳拿了文學大獎、也得過中華民國傑出建築師獎。「如果我只能選一種身分，我一定選作家。」他表示，「建築師是我的責任，而小說家是我和靈魂的關係」。

赴美取得碩士後，阮慶岳在芝加哥的一流建築師事務所工作。當時阮慶岳英文不夠好、身分與性別認同處於混亂狀態，「我必須自己跟自己對話」，寫小說成為他化解內在衝突的方式。返台後阮慶岳一邊開建築師事務所、一邊寫作。此時的代表作「林秀子一家」是「東湖三部曲」的第一部。東湖正是阮慶岳定居之地，位於都市邊緣。

建築師寫小說，阮慶岳不是第一個，設計國父紀念館的王大閎便寫過小說「幻城」。跟政府、企業家打交道的建築師，筆下人物往往是知識分子，阮慶岳寫的卻多數是邊緣底層人物，「我對成功的人無感。」

寫底層人物 主角常是女性

他經常以女性為小說主角，因為從小接觸的女性往往「包容有力量」，男性卻是「膽怯、虛張聲勢」。「女性是我依靠的力量」。阮慶岳在芝加哥完成的小說「曾滿足」，書中的女主角撫慰並支持了異鄉中孤單的他。

「道德上，小說家不應該將身邊的人寫進去。」五十歲之前，阮慶岳筆下的小說人物多為虛構。

阮慶岳曾停筆九年，二○一六年重新出發後，發現自己不想再寫虛構的故事，想寫身邊的人與身邊的事。他以母親為原型，完成以故鄉潮州為舞台的「黃昏的故鄉」。

在宛如私小說的「銀波之舟」中，他更進一步揭露自己，寫自己、寫跟親人和朋友的關係，因為「我無可逃避，必須逼視自己、處理自己跟人的關係」。

致敬七等生 迷途的引路人

「銀波之舟」也是阮慶岳向已逝小說家七等生的致敬，書名來自七等生小說「銀波翅膀」。阮慶岳大學時代便被七等生的小說震撼，認為他的作品處理「人的絕對孤寂」、陰暗的文字下隱藏信仰與救贖。「銀波之舟」小說中需要一個指引迷途的人，他借用七等生小說「散步去黑橋」的意象，暗喻七等生就是他的引路人。

擁有作家、建築師、策展人等多重角色，阮慶岳認為多重角色會減少寫小說的壓力。「寫小說常會掉進困境，沒有其他移動的空間會很辛苦。」專業小說家比他辛苦，因為寫不出來，人生就卡住了，而他還擁有可以移動喘息的其他角色。

但在他眼中，其他角色都是責任，「只有小說家是我唯一的歸宿」。

延伸閱讀

被挖角？叛逃？中國稀土爆高管離職潮 集團作出回應

唐綺陽星座運勢週報：雙子成重點人物 牡羊感情要主動

中職／Uni Girls登白襪台灣日演出 萊恩帶陳傑憲大禮包加脆麵交流

國際組織通過 「王菲星」命名 背後有一個重要人物

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

阮慶岳：建築師是責任 小說是歸宿

阮慶岳書桌的不遠處，有一個從街上拾來的浴缸，旁邊放了一塊木板，板上字跡已被植物掩蓋，寫著阮慶岳建築師事務所，暗示他的兩種...

阮慶岳「銀波之舟」獲聯合報文學大獎

第十二屆聯合報文學大獎揭曉，作家阮慶岳以近作「銀波之舟」和代表作「黃昏的故鄉」摘下。阮慶岳表示，決定將獎金的一半（五十一...

金門「圓頭六藝獎」頒獎 首次擴及全縣296位學子獲獎

金門第四屆「圓頭六藝獎」頒獎典禮今天在文化局演藝廳隆重舉行，今年首次擴大至全縣小學徵件，共有13所學校、296名學生獲獎...

因應少子化衝擊 南市教局年底前完成學區調整

受少子化影響，台南市今年小一新生明顯減少，除了偏鄉小校招不到新生，市區學校也普遍減班，有的從5班減為3班，有的從3班減為...

懸缺4個月 朱俊彰月底正式接任教育部常務次長

教育部任期最長的常務次長林騰蛟今年2月卸任，3月傳出教育部常務次長新人選為教育參事朱俊彰。教育部今日發布消息證實，懸缺數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。