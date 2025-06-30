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阮慶岳「銀波之舟」獲聯合報文學大獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
第十二屆聯合報文學大獎揭曉，由作家阮慶岳摘下。記者林俊良／攝影
第十二屆聯合報文學大獎揭曉，由作家阮慶岳摘下。記者林俊良／攝影

第十二屆聯合報文學大獎揭曉，作家阮慶岳以近作「銀波之舟」和代表作「黃昏的故鄉」摘下。阮慶岳表示，決定將獎金的一半（五十一萬）捐給愛滋病者的中途之家，這也是他五月出版的最新小說「一千顆星星在跳舞」關切的議題，「希望能分享我的獎金，幫助一些需要的人」。

聯合報文學大獎僅設一名，獨享獎金一百零一萬，是台灣常態型文學獎中獎金最高者。今年邀來王德威、石曉楓、范銘如、陳雨航、童偉格、詹宏志、楊照等七位學者作家擔任評審，各推薦一名作家進入決選，選出零雨、平路、賴香吟、阮慶岳、陳淑瑤等五位作家。阮慶岳、平路皆獲兩位推薦，歷經兩輪投票，阮慶岳兩輪都是最高票，拿下本屆的聯合報文學大獎。

阮慶岳一九五七年生於屏東潮州，美國賓夕法尼亞大學建築所碩士，為美國及台灣執照建築師，之後投身大學教職。他身兼小說家、建築師、評論家與策展人，著作包含散文、小說、建築評論等卅多本，曾策展威尼斯建築雙年展台灣館，獲台灣文學獎散文首獎及小說推薦獎、亞洲曼氏文學獎入圍。

阮慶岳大學便提筆創作小說。他幽默表示，返台開建築師事務所經營不善，必須靠參加文學獎賺獎金還債，曾一年拿了七十多萬元獎金，也因此重返寫作之路。從元智大學藝術與設計系教授退休後他專心寫作，以兩年一本的速度發表小說。

阮慶岳早期以「林秀子一家」等關懷底層人物的「東湖三部曲」受矚目。從二○一六年的「黃昏的故鄉」起，阮慶岳將小說之筆轉向自己的家族與故鄉潮州，以母親等身邊人作為主角原型。「銀波之舟」更以自傳體小說的形式刻畫外省家庭落腳台灣、主角從小鎮到大都會的迷失，「我想用寫小說整理自己的人生」。

不久前，阮慶岳引薦來台展覽的成都建築師劉家琨，拿到建築界最高榮譽普立茲克獎。劉家琨曾因醉心小說創作放棄當建築師，發現建築比寫小說更能改變社會後又走回本業，形容自己是「半路回家的建築師」。會不會覺得自己是「半路回家的小說家」？阮慶岳大笑：「劉家琨會羨慕我，但我不會羨慕他。」

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