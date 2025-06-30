快訊

川普自爆與馬斯克現況...兩人幾乎無聯絡 重提1事暗示撕破臉主因

NONO強制性交未遂被判刑！朱海君傳合約到期 唱片公司回應了

發財代價是犧牲足球員？俱樂部世界盃引爆反彈

因應少子化衝擊 南市教局年底前完成學區調整

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
受少子女化影響，國小新生減少，因應需求，學校除發展特色，教育局也將就學區調整作規畫。圖／虎山國小提供
受少子女化影響，國小新生減少，因應需求，學校除發展特色，教育局也將就學區調整作規畫。圖／虎山國小提供

少子化影響，台南市今年小一新生明顯減少，除了偏鄉小校招不到新生，市區學校也普遍減班，有的從5班減為3班，有的從3班減為1班。城市發展有的里有幅地可蓋大樓，人口增加，有的無地蓋大樓且人口出走，也造成學區調整的聲音。教育局表示，目前正就學區調整做規畫，基本上沒共同學區的學校會畫設共同學區，有共同學區的學校，學校間可先討論，由教育局協助，調整範圍，今年底會定案。

近幾年少子化嚴重，據內政部人口統計，今年五月全台出生人口僅8433人，再度創下新低紀錄，去年台南國中會考報考人數1萬5362人，但今年只有1萬3373人，驟降近2000人，減少比率13%。統計今年台南小一新生1萬3千多人，較去年少了1千多人，並且接續幾年將逐年減少約1千人，到2028年，小一新生不到1萬人。

今年不少學校因小一新生人數減少而減班，雖然也有學校因學區位置好以及有特色而增班，但受少子化影響，減班已成趨勢。今年南市教育局取消自由學區，恢復一班學區後，不少學校都認為，今年雖無明顯影響，但會逐漸浮現出來，希望學區能重新調整。

台南市教育產業工會及台南教師會理事長陳葦芸表示，少子化是不可逆的共同問題，除了部分學校因社區老化等因素，學區要調整外，最重要的是能降低班級人數，因應少子化的問題。雲林縣從114學年度起已將國小每班27人降為25人，希望台南也能降低班級人數。

教育局長鄭新輝表示，由數字來看，自由學區改為一般學區後，因有配套措施，學校招生並未受到影響，反而是有學校新生人數增加。對於學區調整，會針對沒有共同學區的學校，請學校與鄰近學校討論，由教育局協助畫出合理的共同學區，即使校間未有共識，教育局也會參酌多方意見後畫出合理的共同學區。另已有共同學區的學校，若認為共同學區要擴大，也需要學校間先討論，教育局會從旁協助，畫設出讓家長有選擇及較公平的共同學區。目前教育局正就學區調整作規畫，預計在年底定案並公布。

台南市政府統計通報也針對少子女化的影響，提到了多數區域國小學生數持續減少現象，指出南市積極發展特色學校來因應，並舉虎山實小是全國唯一獲得國際認證 ECO SCHOOL 永久綠旗的生態特色學校為例，以友善環境為核心理念， 善用在地森林生態發展本位特色課程，依照不同需求的學習對象，設計模組系統化課程，提升教育優質化，以特色吸引家長帶孩子來就讀。

教育局 少子化 台南

延伸閱讀

高中生肢體衝突家長暫不提告 高雄教育局：將啟動輔導會議

影／南市教育局出版老照片專書！赤腳奔跑校園的小男生竟是「工藝大師」

少子化嚴重！他問30歲前生會不會太早 一票人曝「黃金時期」

民代催生新市國小第二學區 南市教育局：分二期進行

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

因應少子化衝擊 南市教局年底前完成學區調整

受少子化影響，台南市今年小一新生明顯減少，除了偏鄉小校招不到新生，市區學校也普遍減班，有的從5班減為3班，有的從3班減為...

懸缺4個月 朱俊彰月底正式接任教育部常務次長

教育部任期最長的常務次長林騰蛟今年2月卸任，3月傳出教育部常務次長新人選為教育參事朱俊彰。教育部今日發布消息證實，懸缺數...

114年公費留考名額公布 電資工程學群增40名額

教育部辦理公費留學考試甄選優秀人才出國深造，為了配合國家發展所需，114年公費留考錄取名額特別於「五大信賴產業」對應領域...

奉獻偏鄉反而考不上又被逼走 代理教師好心酸

偏鄉代理教師資源問題受關注，其實同樣沒有都會學校資源、又不像偏鄉學校可獲政府補助的「非山非市」學校代理教師，也有類似困境...

連基本吃住都困難…久任獎金 難留住偏鄉教師

花蓮某國中女教師在鄉召會宿舍遇害，讓偏鄉教師住宿安全問題受到關注。花蓮縣教師會秘書長陳源豐直言，偏鄉老師最需要的不是久任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。