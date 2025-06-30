因應少子化衝擊 南市教局年底前完成學區調整

受少子化影響，台南市今年小一新生明顯減少，除了偏鄉小校招不到新生，市區學校也普遍減班，有的從5班減為3班，有的從3班減為1班。城市發展有的里有幅地可蓋大樓，人口增加，有的無地蓋大樓且人口出走，也造成學區調整的聲音。教育局表示，目前正就學區調整做規畫，基本上沒共同學區的學校會畫設共同學區，有共同學區的學校，學校間可先討論，由教育局協助，調整範圍，今年底會定案。

近幾年少子化嚴重，據內政部人口統計，今年五月全台出生人口僅8433人，再度創下新低紀錄，去年台南國中會考報考人數1萬5362人，但今年只有1萬3373人，驟降近2000人，減少比率13%。統計今年台南小一新生1萬3千多人，較去年少了1千多人，並且接續幾年將逐年減少約1千人，到2028年，小一新生不到1萬人。

今年不少學校因小一新生人數減少而減班，雖然也有學校因學區位置好以及有特色而增班，但受少子化影響，減班已成趨勢。今年南市教育局取消自由學區，恢復一班學區後，不少學校都認為，今年雖無明顯影響，但會逐漸浮現出來，希望學區能重新調整。

台南市教育產業工會及台南教師會理事長陳葦芸表示，少子化是不可逆的共同問題，除了部分學校因社區老化等因素，學區要調整外，最重要的是能降低班級人數，因應少子化的問題。雲林縣從114學年度起已將國小每班27人降為25人，希望台南也能降低班級人數。

教育局長鄭新輝表示，由數字來看，自由學區改為一般學區後，因有配套措施，學校招生並未受到影響，反而是有學校新生人數增加。對於學區調整，會針對沒有共同學區的學校，請學校與鄰近學校討論，由教育局協助畫出合理的共同學區，即使校間未有共識，教育局也會參酌多方意見後畫出合理的共同學區。另已有共同學區的學校，若認為共同學區要擴大，也需要學校間先討論，教育局會從旁協助，畫設出讓家長有選擇及較公平的共同學區。目前教育局正就學區調整作規畫，預計在年底定案並公布。

台南市政府統計通報也針對少子女化的影響，提到了多數區域國小學生數持續減少現象，指出南市積極發展特色學校來因應，並舉虎山實小是全國唯一獲得國際認證 ECO SCHOOL 永久綠旗的生態特色學校為例，以友善環境為核心理念， 善用在地森林生態發展本位特色課程，依照不同需求的學習對象，設計模組系統化課程，提升教育優質化，以特色吸引家長帶孩子來就讀。

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