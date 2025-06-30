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懸缺4個月 朱俊彰月底正式接任教育部常務次長
教育部任期最長的常務次長林騰蛟今年2月卸任，3月傳出教育部常務次長新人選為教育參事朱俊彰。教育部今日發布消息證實，懸缺數月的常務次長一職自114年6月28日起由朱俊彰接任。
教育部說，朱俊彰為台北市立大學教育行政與評鑑研究所碩士，歷任教育部高等教育司科長、專門委員、副司長、司長及教育參事等職務，並曾派任駐溫哥華辦事處教育組組長。
朱俊彰過去在高教司長任內，曾參與多元入學、高教深耕計畫、教學卓越計畫等政策，熟悉高教業務。去年5月改外派加拿大，如今不到一年就回國，接任教育部常務次長。
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