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中研學術大會登場 盼回應社會難題並尋求解決

中央社／ 台北30日電

中研院今天起一連4天舉辦中研學術大會，中研院長廖俊智表示，將訂定中研院三大發展願景，包括成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任、延攬培育卓越人才；透過4天精選會議回應當前社會難題並探詢解決之道。

中央研究院首屆中研學術大會（AS Conferences）今天隆重登場。此大會旨在展現中研院研究成果、促進跨域交流、增進社群歸屬感（sense of community）。

中研院發布新聞表示，中研院長廖俊智提到，會以「雄心善智」為驅動力，訂定中研院三大發展願景，成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任、延攬培育卓越人才，並秉持「考核及獎勵要與目標一致」的策略方向，持續設計新的考核獎勵、人才延攬、計畫審查等制度。

廖俊智表示，現正研擬「人事雙箭」方案，第一箭是以國際市場競爭力的待遇及研究資源，延攬具發展潛力的「非長聘」卓越研究學者，提供5加5年的聘期，享有正編研究人員多數的權利與義務，期待此類研究人員以10年時間發揮研究潛能，並為其下一階段職涯奠基；第二箭為「二次長聘」，為激發資深研究員投入長期研究規劃，於60至63歲期間可提早申請特殊延長服務，審查通過後可一次聘任至70歲，再創研究高峰。

為達成全球頂尖研究，廖俊智說，中研院積極鼓勵以探索、好奇及問題為導向的自發性計畫，近年中研院研究人員發表於《細胞》（Cell）、《自然》（Nature）、《科學》（Science）等國際頂級期刊的論文篇數顯著成長；人文社會科學組亦出版多本專書、論文集，成果豐碩。

此外，為以頂尖研究善盡關鍵社會責任，中研院並推動任務導向研究，包含量子電腦、淨零科技、核酸治療等，實踐從基礎研究到實際應用的垂直整合。

廖俊智表示，在全球動盪與科技劇變的時代，中研學術大會展現科學探索的前瞻視野，並呈現研究成果與世界議題的相關性，從揭開神經退化疾病與癌症的分子機制，到比特幣與區塊鏈，再到全球地緣政治與超低生育率的社會現象，4天盛會的精選演講皆回應當前社會的難題並探詢解決之道。

科學 廖俊智 中研院

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