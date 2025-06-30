114年公費留考名額公布 電資工程學群增40名額

教育部辦理公費留學考試甄選優秀人才出國深造，為了配合國家發展所需，114年公費留考錄取名額特別於「五大信賴產業」對應領域，包括電資及工程學群增加40個錄取名額，合計將提供64個名額，使整體公費留考預定錄取名額總計達201名。

教育部今日表示，114年公費留學考試共19學群92個學門，預訂錄取201名，包括一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、原住民公費生20名、身心障礙公費生10名，還有赴印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南等新南向國家公費留學10名。

錄取公費留學考試者，攻讀人文類學群獎助年限最長4年、理工類最長3年，並依留學國城市別提供不同標準生活費，一般生最高可達每年生活費2萬5000美元，3類特殊生並酌增生活費額度；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元，受獎年限3年者總額上限為9萬美元。

教育部補充，公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位。另3類特殊生及赴新南向國家生，不限學群均可選擇攻讀碩士或博士學位。本項考試考生需親自出席筆試及面試，不提供視訊面試，請有意報考者預先規劃行程。

教育部說，考試科目為國文作文與2科專門科目，共計3科。網路報名日期自114年7月15日上午8時至114年7月29日下午5時止，筆試日期為114年10月4日，面試日期為114年12月6日及7日，公告錄取日期為114年12月31日。

本項考試簡章及行政契約書已公告於教育部國際及兩岸教育司首頁（https://depart.moe.edu.tw/ED2500/），教育部表示，如有其他詢問事項請電洽：(02)7736-5759或7736-5730。

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