偏鄉代理師非自願離職 將放寬認定

為了吸引偏鄉教師留任，教育部今年底將發放首批在偏鄉任滿八年的久任獎金，最高可領十五萬元，粗估有八千五百人符合資格，但支撐偏鄉長期耕耘穩定人力的代理教師，卻因非自願離職、不符連續服務資格反而領不到久任獎金。國教署表示，將會放寬認定。

根據偏鄉條例第廿一條規定，對於久任且表現優良的老師給予「久任獎金」，連續服務滿八、十一年各發放一次，偏遠地區服務滿八年者可領七萬元、特偏地區十萬元、極偏地區十五萬元。由於得待滿八年才能請領，久任獎金也被諷刺為「久等獎金」。

一名在偏遠地區學校服務五年的正式老師觀察，許多老師待三年可介聘的時間一到，就馬上選擇離開，公費生也是綁約時間到就走，在偏鄉長期耕耘的穩定人力，反而是代理教師。

只要有正式教師想進校卡位，深受學生喜愛的偏鄉代理教師就會失去教職，像這樣非自願離職，因未連續服務，被屏除在久任獎金資格以外，不公平。

根據教育部統計，以一一三學年，高中偏遠地區學校教師一八三四人，校長廿八人，國中小偏遠地區學校教師為一萬八○七八人，校長一一一二人。實際僅不到五成教師可成功領取久任獎金。

教育部國教署表示，今年三月已函發，代理教師因原任偏遠地區學校無繼續開缺，而考取不同間偏遠地區學校任職，屬非可歸責該代理教師之事由，得以併計年資。因偏遠地區學校進用代理教師態樣多，除原校無繼續開缺外，其他如併校等因素亦可考量為「非可歸責當事人之事由」，將督請地方政府依個案從寬認定併計年資。

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