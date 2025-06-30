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久任獎金 難留住偏鄉教師

聯合報／ 記者李芯董俞佳許維寧／台北報導
為解決偏鄉人力荒問題，立法院審偏遠地區學校教育發展條例草案，擬提高偏鄉教師加給等相關福利，雖有助吸引教師到偏鄉，但不如讓真正想留在偏鄉的代理教師留下來，或真能留住偏鄉師資。圖／TFT提供
為解決偏鄉人力荒問題，立法院審偏遠地區學校教育發展條例草案，擬提高偏鄉教師加給等相關福利，雖有助吸引教師到偏鄉，但不如讓真正想留在偏鄉的代理教師留下來，或真能留住偏鄉師資。圖／TFT提供

花蓮某國中女教師在鄉召會宿舍遇害，讓偏鄉教師住宿安全問題受到關注。花蓮縣教師會秘書長陳源豐直言，偏鄉老師最需要的不是久任獎金，而是最基本的住宿、飲食、安全；基層教師也反映，學校宿舍年久失修，到偏鄉服務連基本吃住都困難。

「偏鄉任教，絕不只是熱血就能堅持。」高雄市甲仙國小教師陳薏茹表示，花蓮教師受害事件震驚社會，也讓許多教師不捨。而在偏鄉的孤單與不安全感，是許多教師每天都在經歷的。她指出，高雄市政府雖提供TPASS月票，減輕偏鄉教師的通勤費用，但班次稀少、山區站點偏遠，夜間返宿的過程依舊充滿風險。

不只安全問題，陳源豐說，許多花蓮教師宿舍年久失修，或是中午吃了營養午餐、晚餐都不知道在哪解決。這些老師願意來到偏鄉服務，卻連基本的住宿、飲食都有問題，如何讓老師好好教學？

小夏（化名）畢業首年就考上教甄，到北部偏遠地區學校服務，距離最近的市區開車約一個半小時，上山的公車一日兩班，外地來的老師幾乎都住在學校宿舍。晚餐不是靠便利商店解決，就是將營養午餐留到晚上繼續吃。

新北市澳底國小校長馮端瑩表示，她當年初到學校就聽聞「教師宿舍很像鬼屋，不要進去。」待宿舍翻新後，目前有十八名教師入住，「我自己也住教師宿舍，就當他們的舍長」。馮端瑩指出，教師甄試時，教師會優先考量宿舍、有交通配套的學校，「畢竟住不舒服人人都想走」。

高雄市杉林國小教務主任王一勝說，學校過去幾年完成宿舍改善，換床板、老舊冷氣與洗衣機，增設廚房等，之後流動率大幅下降，一年頂多一位老師調動。

通勤族 教師 宿舍 偏鄉

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