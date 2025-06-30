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讀者7月號 時間教人開竅

聯合報／ 台北訊

最新一期7月號《讀者》雜誌，「時間開竅」作者以一時難以分開的兩個精美瓷器為例，當下選擇不強行分開而是靜置擺放。兩年後瓷器布滿灰塵，作者試著再去分離，最終成功。作者慶幸當時沒有硬分而破碎，「時間教人開竅。有時候放一放，對自己和別人都好」。

「抓住地利」一文提到軍事、運動場、職場及市場上都有「地利」。軍事上講的地利指的是戰略要地；運動場上的地利是指球員的站位；職場上則是本領、崗位、人際關係；市場則是企業是否具有制高點（你無我有），能領先對手。

「直接過橋」，傳聞華為一道面試題「牛重800千克、橋承重700千克，牛如何過橋」？答案五花八門，正確答案是「直接過」。文章指，橋承重700千克只是範圍下限，凡事都有冗餘，橋承載不會只700千克。以橋引喻只要能分清理論和現實，輕重緩急，才算成年人。

《讀者》摘文來自海內外知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2024年合訂本優惠中，諮詢電話（02）27028599。

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