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永瑞慈善事業基金會頒獎助金 150名國中小生受惠

中央社／ 桃園29日電

永瑞慈善事業基金會今天舉行獎學金頒獎典禮，共有150名國中小學子受惠。其中曾獲總統教育獎的李奕霈說，透過公開表揚與實質協助對受獎學生別具意義。

財團法人永瑞慈善事業基金會獎學金頒獎典禮今天在桃園市陽光劇場舉辦，昇恆昌公司總經理江建廷致詞表示，由昇恆昌免稅商店盈餘、不對外募款成立的永瑞慈善事業基金會從2003年起獎助桃園市具優良表現的家境弱勢學童，期間雖遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間免稅商店收入受影響，但獎助並未停止。

江建廷說，獎學金頒發今年邁入第23年，累計已有近2400名國中小學子受惠，頒出逾新台幣650萬元獎學金，今年是疫情後首度公開舉行典禮，分別有70名國中生及80名國小生獲獎，可各自獲得3500元及2000元獎學金。

他認為，未來的教育核心也是品格教育，如何把學到的東西提供他人幫助與支持，透過團結的力量可以獲得更好的結果。

李奕霈今天也接受表揚，她說，透過公開表揚可以把她努力追夢的事讓更多人知道，讓更多需要幫助的學生能獲得實質協助，她將來希望可以擔任心理醫師，協助同樣在逆境中的學生。

永瑞慈善基金會表示，基金會秉持創辦人、昇恆昌免稅商店董事長江松樺「利他」理念，長期照顧低收入戶及救助遭受急難或災害者。

基金會指出，今天活動還結合公益市集美食餐車、文創小物、遊戲互動、二手義賣、公益等共25個攤位，更邀請受親子喜愛的紙風車劇團上演精彩作品「台灣幻想曲」，以充滿創意與想像力的劇場魅力，鼓勵孩子們勇敢逐夢、自信前行。

疫情 劇場 公益

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