台江親師生淨堤守護貝克氏鹽草 教學相長做比說更容易懂
為守護山海圳國家綠道新發現的國際易危「貝克氏鹽草」，台江流域專題研究人文營60餘名親師生，利用學期末最後一個周末假日，前往四草湖淨堤，守護鹽草。師生也在台江國家公園及中山大學社會生態觀測站協助下，調查貝克氏鹽草棲地生態，希望讓更多人一起關心這片台江內海珍貴的海草棲地。
第12屆台江流域專題研究人文營共有海佃國小「小台江」、長安國小「水水長安」、安慶國小、長平國小及和順60餘名親師生參加，期末考後，利用周日齊聚社大台江分校「NGO教室」，由劉商隱、吳靖盈、郭一勤、林秀慧等大學教師指導，認識貝克氏鹽草生態，討論友善環境空間設計，並前往四草湖淨堤護草。吳靖盈更指導學生，以樣框調查貝克氏鹽草生態物種。
和順國中學生王苡臻、戴宛諭表示，淨灘活動撿到最多的垃圾是煙蒂，貝克氏鹽草受到了許多人為威脅，應該好好反省。調查貝克氏鹽草過程中，發現低潮帶較少，可能和貝克氏鹽草喜歡有陽光、鹽分高的地方有關，倒是中潮帶發現許多貝克氏鹽草。
長平國小洪妤溱、陳兆軒踏查時看見許多鐵尖海蜷、小螃蟹、寄居蟹，他們分享，淨堤時看到了這些課本上的生物，不再覺得他們只是與自己無關的生命，而是在世界的某一個角落也努力生活。
老師陳彤羚指出，此次淨堤讓學生體認小小的生命，都值得被尊重，大自然界是生命共同體，要隨時提醒自己，注意生活環境，共同守護環境。長安國小老師翁育民說，雖關心台江生態多年，卻首次聽聞貝克氏鹽草的存在及其生態位階，這次踏查是真正的教學相長，也說明在地公民力量及知識力量的重要。
台南社大台江分校表示，台江流域志工之前會同海保署在山海圳國家綠道起點四草湖灘地，發現國際易危的貝克氏鹽草，接著又在鹽水溪排水線發現大面積的貝克氏鹽草棲地，趕緊通報台江國家公園、海保署及第六河川分署、台南市政府。
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