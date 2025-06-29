老師遭學生不實檢舉開黃腔 網嘆：家庭教育失敗
苗栗縣一名國中老師遭學生不實檢舉上課開黃腔，老師告贏學生，一審判賠5萬元，案例引發網路熱議，許多網友感嘆尊師重道式微，老師已經變成越來越艱辛的職業了。
一名國中生疑因作弊被捉，去年8月不實檢舉老師上課開黃腔、爆粗口，拍桌子、甩板擦等情緒失控恐嚇學生，經校方調查子虛烏有，老師認為名譽受損，引發精神痛苦，包括焦慮及生活困擾，且接受各種調查曠日廢時，對認真課堂管理老師乃是精神折磨，請求賠償精神慰撫金5萬元，一審最近判決老師勝訴，引發網友熱議。
許多網友感嘆世風日下，尊師重道式微，家庭教育失敗，他們說，當社會把教育責任全部推給老師，老師也就難為了，老師變成一個越來越艱辛的職業了，快要不是人幹的了，學生不實檢舉只賠償5萬元精神慰撫金，只能說太廉價了。
一名退出教師界的老師分享，現在當老師很辛苦的，這名老師遭檢舉，校方啟動校園性別事件調查，訪談13名學生，其中8人回答不會開黃腔，5人回答鮮少開黃腔，其中1人提及因課程內容講到婦女在產房生產過程，感到不舒服，有關健康教育內容被檢舉，以後這老師不會再這麼熱情教導學生了，造成惡性循環。
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