中國大陸大學認可名冊10年來首異動 廣州暨大正式除名

教育部近期更新「大陸地區大學及高等教育機構認可名冊」，共154所大學和191所高等專科學校，正式刪除廣州暨南大學，也是近十年來首次異動名冊，移除後認可名冊尚有154所大學及191所高等專科學校。

教育部長鄭英耀於今年初的大學校長會議提到，隸屬中國大陸統戰部的學校屬於特殊目的，並非學術取向大學，停止合作有其必要，未來教育部不會再採認學歷。

教育部近期正式更新「大陸地區大學及高等教育機構認可名冊」，正式將廣州暨大於名冊中除名。教育部表示，大陸地區暨南大學自2019年起改由統戰部管轄，考量學生學習場域不應該有特定政治目的，為確保台灣學生在正常的學術環境中學習，將廣州暨大自認可名冊中移除。

教育部也重申，兩岸交流應循健康有序、對等尊嚴及互惠原則辦理，學校辦理學生赴陸交流活動，應遵守兩岸政策立場及法令規定，對陸方主動邀約活動應提高警覺，亦應注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應涉有政治目的或政治性內容，且避免接受陸方單向招待或配合陸方政策及政治宣傳。

另外，教育部也說，若學校對活動辦理單位、行程有疑惑，也能詢問陸委會獲教育部釐清，仍期望促進兩岸青年學生一起切磋學習、深入瞭解，但交流時應存有風險意識，留意活動主協辦單位背景及有無特定政治目的。

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