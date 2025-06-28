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否認推薦葉丙成入閣任教育部次長 童子賢：幫我澄清一下

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
和碩科技董事長童子賢今天受訪時表示，沒有推薦任何一位賴政府任內的閣員。本報資料照片
和碩科技董事長童子賢今天受訪時表示，沒有推薦任何一位賴政府任內的閣員。本報資料照片

教育部政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案學生個資，至今請假中接受調查。但學界外傳，葉丙成是由和碩科技董事長童子賢推薦入閣，童子賢今天受訪時表示，沒有推薦任何一位賴政府任內的閣員。

葉丙成日前在社群發文，涉公開評論性平案，遭自家7名女立委聯合發文送教育部性平會調查，隨後又被《鏡週刊》爆出涉及圖利等風波。葉丙成至今已請假逾一個月，接受調查中。

學界有人士指出，葉丙成已遭自家立委逼宮，還成為教育部內第一個被送性平會調查的政務次長，場面難堪至今卻不請辭，是因葉是由童子賢向賴清德引薦入閣。

今天童子賢出席台灣科學教育館「從大氣化學看人類永續」活動，童被問到當時是否推薦葉入閣？童子賢回應，目前為止，沒有推薦任何一位閣員，包括政務次長與部長進入賴政府內閣，「再幫我澄清一下。」

童子賢說，過去於蔡英文政府時期確實有推薦前北科大校長姚立德出任考試院考試委員，蔡英文還曾盛讚姚立德非常認真，但賴政府任內就無推薦相關人選。

童子賢也說，目前多迴避人事推薦，之前也有國外能源專家找上門，但都回信請相關專家可直接寫信給經濟部、台電即可。

教育部政務次長葉丙成日前事涉洩漏性平案當事人資訊，成為教育部第一位被送性平會調查的次長。本報資料照片
教育部政務次長葉丙成日前事涉洩漏性平案當事人資訊，成為教育部第一位被送性平會調查的次長。本報資料照片

賴政府 蔡英文 葉丙成

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