代理教師聘任辦法修正 工作年資可比照專任提敘
教育部昨天正式公告「台教授國部字第1145502437A號」，修正《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，明定合格代理教師的工作年資可比照專任教師提敘，回應去年7月憲法法庭代理教師不採計職前年資相關規定屬「違憲」。
過去代理教師敘薪規定一國多制，部分縣市至無法累計年資，代理教師張凱翔不滿中和高中不採計先前他任教二年的年資，為此聲請釋憲，主張教師法第35條第2項等規定違憲。憲法法庭判教師法合憲，代理教師不採計職前年資相關規定違憲，教育部應於一年內修法，讓全國統一規範。
全國代理暨代課教師產業工會今天表示，教育部昨日已經正式公告修正代理教師聘任辦法，新增第16條第3項條文，明定合格代理教師的工作年資，只要單次聘期超過3個月、累積滿1年，即可提敘1級薪資，比照專任教師。
工會表示，修法首度將代理教師納入教師待遇條例第9條年資採計機制，終結長年「做再久也不調薪」的結構性不公，為全台代理教師爭取遲來卻關鍵的尊嚴與保障。
工會也指出，這場改革歷經了8年努力，張凱翔於民國106年提起行政訴訟、106年起開始走申訴至108年正式聲請釋憲，工會成立第一年112年1月憲法法庭正式受理、113年3月言詞辯論，113年08月宣判違憲，法院限期一年內修法，如今終於迎來制度改正，是對過去不正義的回應，也是對未來教育勞動環境的一次結構性修補。
工會呼籲，近期社會面對少子化與教育人力流動加劇，保障代理教師合理待遇，正是穩定教育現場、留任優秀師資的關鍵。年資提敘制度的建立，有助於形成穩健的人力網絡，避免制度性歧視與人才外流。
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…校友心聲、學校特色完整攻略
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言