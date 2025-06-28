代理教師聘任辦法修正 工作年資可比照專任提敘

教育部昨天正式公告「台教授國部字第1145502437A號」，修正《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，明定合格代理教師的工作年資可比照專任教師提敘，回應去年7月憲法法庭代理教師不採計職前年資相關規定屬「違憲」。

過去代理教師敘薪規定一國多制，部分縣市至無法累計年資，代理教師張凱翔不滿中和高中不採計先前他任教二年的年資，為此聲請釋憲，主張教師法第35條第2項等規定違憲。憲法法庭判教師法合憲，代理教師不採計職前年資相關規定違憲，教育部應於一年內修法，讓全國統一規範。

全國代理暨代課教師產業工會今天表示，教育部昨日已經正式公告修正代理教師聘任辦法，新增第16條第3項條文，明定合格代理教師的工作年資，只要單次聘期超過3個月、累積滿1年，即可提敘1級薪資，比照專任教師。

工會表示，修法首度將代理教師納入教師待遇條例第9條年資採計機制，終結長年「做再久也不調薪」的結構性不公，為全台代理教師爭取遲來卻關鍵的尊嚴與保障。

工會也指出，這場改革歷經了8年努力，張凱翔於民國106年提起行政訴訟、106年起開始走申訴至108年正式聲請釋憲，工會成立第一年112年1月憲法法庭正式受理、113年3月言詞辯論，113年08月宣判違憲，法院限期一年內修法，如今終於迎來制度改正，是對過去不正義的回應，也是對未來教育勞動環境的一次結構性修補。

工會呼籲，近期社會面對少子化與教育人力流動加劇，保障代理教師合理待遇，正是穩定教育現場、留任優秀師資的關鍵。年資提敘制度的建立，有助於形成穩健的人力網絡，避免制度性歧視與人才外流。 教育部修正代理教師聘任辦法，明定合格代理教師的工作年資可比照專任教師提敘。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／AI生成

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