偏鄉教師荒 南投多管道培育師資
南投縣偏鄉學校長年面臨師資不足問題，教師流動率高。為改善現況，縣府教育處將代理教師服務年資納入教師甄選加分，並將於7月開設偏鄉代理教師假日進修學分班，協助取得教師證、參加甄選，鼓勵教師穩定任教。
今年教師甄選共吸引409人報考，依初試成績擇優3倍人數進入複試，共309人參加，整體錄取率約三成，錄取名單昨天公布。
教育處指出，偏鄉地區因交通不便、資源有限，教師往往難以久留，學校無法長期維持穩定教學，對學生影響甚鉅。今年首次針對具代理年資教師提供加分機制，協助轉任正式教師，提升教學穩定性。
本次甄選中，國中部分共220人報考，開缺25名，包括數學7名、理化5名、資訊3名、特教身障5名、資優英文與理化各1名，及專任輔導教師3名。國小部分則開出102名缺額，涵蓋普通班、原住民學校、英語、資訊、特教與專輔等類別。幼兒園則有100人報考，錄取14人。
教育處長王淑玲表示，為補足偏鄉教師人力，縣府持續推動公費師資與原住民公費教師制度，畢業後須服務至少6年，以鼓勵在地青年返鄉任教。
同時，教育處與台中教育大學合作，首次在南投市漳興國小開設「偏鄉代理教師假日進修學分班」，7月1日至31日報名，提供偏鄉代理教師修習教育學分、考取教師證，參加教甄成為正式老師。
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