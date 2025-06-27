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醫界不滿教育部打破醫學生限額 衛福部：只能尊重

中央社／ 台北27日電

現行醫學系一般自費生限1300名額，醫界今天聲明反對教育部同意清華等3校公費生改為一般生。衛福部表示，已表態員額不變的立場，若主管機關教育部執意打破上限，只能尊重。

台北市醫師公會、新北市醫師公會、台南市醫師公會、基隆市醫師公會、桃園市醫師公會、宜蘭縣醫師公會、新竹市醫師公會、台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫療協會、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全國聯合會等11個醫師團體聯合發出聲明，控訴教育部逾越原有總量管制原則，批評醫師人力當前問題，並非人數不足，而是分布不均所致。

11個醫界團體表示，教育部未經與各方協商，逕於今年6月同意當初以公費生名額設系的清華、中興、中山等3校的學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23名調增為35名，恐對整體醫療服務體系與醫學教育品質造成重大影響。

對於醫學系學生員額爭議，衛生福利部醫事司長劉越萍接受媒體電訪說明，1300名一般自費生員額的主管機關為教育部，醫事司則主管公費生部分。她坦言衛福部不會知道教育部如何分配，如今竟能另外生出105個名額給3校，若沒有逾越1300名員額門檻，「簡直跟大衛變魔術一樣神奇」。

衛福部醫事司簡技呂念慈補充說明，清華、中興、中山等3校學士後醫學系公費生員額，當初是配合衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫（第2期）」而來，由於計畫只到114學年度就會結束，今年不管聯招或推甄還有員額與經費，到115學年度就沒了，曾提醒3校應思考後續何去何從。

呂念慈說，為了此事，教育部曾找衛福部討論，當時衛福部即清楚表示，希望在既有1300名自費醫學生員額不變的前提下處理，教育部若想調整，就該去和其他學校協調，「衛福部不能說不行，只能表達尊重」。

呂念慈指出，教育部3月發函給衛福部，表示會自行調整，衛福部則在4月回覆強調，尊重但立場很清楚，「1300名醫學生員額總量不變。」她直言，主管機關是教育部，如果教育部執意要打破醫學生員額上限，衛福部也只能尊重。

衛福部表示，目前國內醫學生除了自費的一般醫學生1300名之外，還有公費生及其他海外、僑生等管道，現在每年約1600名畢業生。

醫師 醫學會 教育部

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