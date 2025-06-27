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醫學生員額逼近1600人？教育部放寬招生人數引議 衛福部發聲了

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源表示，醫學生總額長年以1300名為標準，不應該打破總額，否則人力面臨過剩，醫學品質也無法兼顧，更無法有效照顧民眾健康。圖／本報資料照片
衛福部長邱泰源表示，醫學生總額長年以1300名為標準，不應該打破總額，否則人力面臨過剩，醫學品質也無法兼顧，更無法有效照顧民眾健康。圖／本報資料照片

在未與醫界協商前提下，教育部六月拍板放寬醫學生招生人數，引發醫界反彈。衛福部邱泰源表示，醫學生總額長年以1300名為標準，不應該打破總額，否則人力面臨過剩，醫學品質也無法兼顧，更無法有效照顧民眾健康。

11個醫師團體發表聯合聲明，醫療人力問題的核心從非「人數不足」，而是「分布不均」，但教育部沒有跟醫界團體協商就把同意清華、中興、中山三校的學士後醫學系23名的公費生名額，改為一般生調升至35人，呼籲應全盤審慎考量，不容重蹈南韓覆轍。

衛福部醫事司簡技呂念慈指出，因為重點科別培育公費生計畫今年結束，二月時教育部曾找衛福部開會討論，衛福部申明在既有員額中調整並無意見。三月教育部來文表明會自行調整額度，衛福部回覆尊重決定。另，她也坦言，目前除1300人員額外，加上僑生、公費生等合計約1600人。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，公費生在招考分數並不高，並且未來重點將放公職醫師的待遇逮善，才可以鞏固偏鄉的醫師人力。至於三校轉為一般生名額如何配置，她不清楚教育部規畫，不確定教育部如何分配名額的105人的名額，又不超過1300人「相當神奇」。

邱泰源指出，依據醫療人力推估，醫學生員額為1300名，若超過員額會致函給教育部溝通。過多的人數不只是帶來醫療場域的壓力，更可能衝擊整體醫療服務與醫學教育品質，政府應該是要給予醫學生合理訓練，並且改善執業環境改善，而非透過增加人力，否則醫人力過剩，無法有效照顧民眾。

邱泰源說，政府有責任對針對引導各科別、各地區的人力配置與，也希望讓人力分布能符合民眾實際需求，並且透過教育讓醫學生把民眾健康為己任，願意承擔壓力，也讓學生了解急重症等辛苦科別意義。

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