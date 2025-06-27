醫師團體不滿放寬醫學生員額 教育部：未超過總量管制
11個醫師團體今天發布聯合聲明，指不滿教育部欲放寬醫學生員額，從現行1300名增加至近1600名，恐衝擊醫療服務體系和教學品質。教育部傍晚澄清，確實調整三所國立大學115學年學士後醫學系招生名額，但是與衛福部取得共識，且並未逾越教育部權責維持總量管制1300名原則，因此即便115學年醫學系一般生名額仍未超過1300名。
11個醫師團體今日發表聯合聲明，指教育部6月拍板放寬醫學生招生人數，逕自增加清華、中興、中山三校的學士後醫學系招生名額，此舉已引發基層醫師反彈，嚴正反對從原本1300人擴增至近1600人，警告此舉恐衝擊整體醫療服務體系與醫學教育品質。
但教育部晚間回應，教育部自87年起就配合衛福部醫師人力需求規劃，每年於教育部權責內核配1300個名額，並讓轄下11所大學醫學系招生。清華、中山、中興等3校，則是配合衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」設立學士後醫學系，並採公費方式辦理，經110年申設審查會議決議公費計畫結束後，可於醫學系招生名額總量內調整，是經衛福部同意核予公費生招生名額。
又教育部也指出，衛福部公費計畫於114年不再續辦，因此今年2月時，邀集衛福部等單位研商3校學士後醫學系115學年度招生名額，今年2月至4月間數次函詢衛福部後，衛福部函覆，可在不逾越教育部權責核配醫學系招生名額總量1300名之前提下，自115學年度起核配3校學士後醫學系自費生名額。
因此，教育部強調，考量到3校已經投入了大量資源、課程和設備，且學生還在就學，且公費生生源不是一般高中生，因此評估不影響既有大學醫學系招生，才在與衛福部取得共識下，核給3所國立大學學士後醫學系自費生名額各35名，因此115學年度醫學系一般生名額仍未逾總量管制1300名。
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