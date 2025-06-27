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反對擴招醫學生！11醫師團體聯合聲明 示警南韓醫罷工殷鑑不遠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
在未與醫界協商前提下，教育部6月拍板放寬醫學生招生人數，引發基層醫師強烈反彈。圖為醫學生踏入醫院實習前模擬手術課程，示意圖。圖／本報資料照片
在未與醫界協商前提下，教育部6月拍板放寬醫學生招生人數，引發基層醫師強烈反彈。圖為醫學生踏入醫院實習前模擬手術課程，示意圖。圖／本報資料照片

在未與醫界協商前提下，教育部6月拍板放寬醫學生招生人數，引發基層醫師強烈反彈，11個醫師團體今日發表聯合聲明，嚴正反對從原本1300人擴增至近1600人，警告此舉恐衝擊整體醫療服務體系與醫學教育品質，並呼籲應全盤審慎考量，不容重蹈南韓覆轍。

聲明指出，醫療人力問題的核心從非「人數不足」，而是「分布不均」。國內雖有總量控管機制，長年維持每年1300名醫學生員額，是基於醫療人力推估與教育資源配置的平衡考量，然而教育部卻未與各方協商，同意清華、中興、中山三校的學士後醫學系招生政策。

把公費生名額，改為自費一般生，並將名額由23人調升至35人，實質突破原本的總量管制原則。再者，國防醫學系招生人數未納入總量考量，使醫學生總供給逼近1600人。

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，台灣醫師人力結構失衡，直美趨勢盛行，醫學生畢業直接投入醫美、不願赴偏鄉等，皆是長年未解的制度病灶。他以南韓為例指出，韓國政府當年為填補人力缺口貿然推動醫學系擴招，最終卻引爆住院醫師大規模請辭與罷工，「不患寡而患不均」才是關鍵癥結。

林應然指出，教育部此應該盡速邀請衛福部跟醫界代表研商，建立合理且堅固醫療服務、教育品質的名額，不應該貿然擴增。「韓國殷鑑不遠，台灣不容重蹈覆轍。」

此次聯合聲明由台北市、新北市、台南市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、新竹市等地方醫師公會，及台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫療協會、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全國聯合會等11個團體共同發起。

醫師 醫學會 教育部 南韓

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