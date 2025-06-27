彰化推線上閱讀認證系統 36學生累積逾3千分

彰化縣政府建置線上閱讀認證系統，鼓勵學生閱讀後完成檢核與認證，今年累積達3000分以上有36名學生，較去年13人明顯成長，學生除獲頒獎狀外，可獲至少500元禮券。

彰化縣政府教育處今天透過新聞稿指出，為推動閱讀教育，縣府建置「讀步彰化‧飛閱雲端」線上閱讀認證系統，學生可於閱讀後檢核與認證，提升閱讀動機及理解能力。

教育處表示，今年閱讀認證累積達3000分以上共36名學生，他們閱讀上千本書籍，並完成網路系統檢核，相較去年13人有顯著成長，閱讀風氣逐步提升。縣長王惠美日前頒發獎狀表揚，並首度頒發閱讀認證「台灣石虎級」證書，鼓勵學生培養閱讀成為生活一部分。

教育處說，通過閱讀認證系統積分達3000分「台灣石虎級」以上者，國小低年級學生可獲價值新台幣500元禮券、中年級800元、高年級1000元；國中學生可獲1500元禮券。

達5000分「台灣雲豹級」以上者，可獲得更高額獎勵，國小低年級1000元禮券、中年級1600元、高年級2000元；國中學生3000元禮券。

永靖國小洪姓學生說，看書是一件快樂的事，透過閱讀能認識不同人事物，讓內心更充實。

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